Набиуллина: ЦБ приблизился к завершению цикла повышения ставки

Банк России приблизился к завершению цикла повышения ключевой ставки. Об этом на пресс-конференции 15 декабря сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
«Если исходить из нашего базового сценария, наверное, мы действительно близки к завершению цикла повышения ставки. Но во многом все будет зависеть от ситуации, что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции», - сказала она.
Набиуллина отметила, что конкретные решения решения ЦБ будет принимать, исходя из поступающих новых данных и из уточнения его прогноза. Следующее заседание Банка России по ключевой ставке назначено на 16 февраля. Оно будет опорным и повлечет публикацию обновленного прогноза регулятора по макроэкономическим показателям.
Ранее Банк России принял решение поднять ключевую ставку с 15% до 16%. Это соответствует ожиданиям экспертов и рынка.