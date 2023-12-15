Набиуллина: ЦБ приблизился к завершению цикла повышения ставки

Банк России приблизился к завершению цикла повышения ключевой ставки. Об этом на пресс-конференции 15 декабря сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.



«Если исходить из нашего базового сценария, наверное, мы действительно близки к завершению цикла повышения ставки. Но во многом все будет зависеть от ситуации, что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции», - сказала она.

Набиуллина отметила, что конкретные решения решения ЦБ будет принимать, исходя из поступающих новых данных и из уточнения его прогноза. Следующее заседание Банка России по ключевой ставке назначено на 16 февраля. Оно будет опорным и повлечет публикацию обновленного прогноза регулятора по макроэкономическим показателям.