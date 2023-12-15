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    Набиуллина: ЦБ приблизился к завершению цикла повышения ставки

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    2 комментария

    Банк России приблизился к завершению цикла повышения ключевой ставки. Об этом на пресс-конференции 15 декабря сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

    «Если исходить из нашего базового сценария, наверное, мы действительно близки к завершению цикла повышения ставки. Но во многом все будет зависеть от ситуации, что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции», - сказала она.

    Набиуллина отметила, что конкретные решения решения ЦБ будет принимать, исходя из поступающих новых данных и из уточнения его прогноза. Следующее заседание Банка России по ключевой ставке назначено на 16 февраля. Оно будет опорным и повлечет публикацию обновленного прогноза регулятора по макроэкономическим показателям.

    Ранее Банк России принял решение поднять ключевую ставку с 15% до 16%. Это соответствует ожиданиям экспертов и рынка.

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    Комментарии 2

    26078660115 Дек 2023 в 16:00
    даешь 146 % !!!
    +0−0
    Гость15 Дек 2023 в 15:54
    Переводим. Россия приблизилась к очередному скачку гиперинфляции.
    +4−0
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