Путин: будем строить высокоскоростные магистрали до Луганска и Донецка

Высокоскоростные магистрали могут построить до Донецка и Луганска. Строительство анонсировал президент РФ Владимир Путин в пятницу, 15 декабря, на Железнодорожном съезде.



«Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их (ВСМ. — Прим. ред.) до Луганска и Донецка», — заявил Путин.



По словам президента, все будущие высокоскоростные магистрали охватят территории, где живут более 111 миллионов граждан.



Глава государства Владимир Путин предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в августе. В проекте — несколько направлений. ВСМ между Москвой и Петербургом планируют достроить до конца 2027 года. Ее стоимость оценивают в 1,7 триллиона рублей. В РЖД говорят, что билет будет немного дороже билета на «Сапсан», однако время в пути будет почти в два раза меньше — 2 часа 15 минут. Также планируется построить ВСМ в Казань, Адлер и Минск.