    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, сев

    762мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd89.67eur97.74

    Путин: будем строить высокоскоростные магистрали до Луганска и Донецка

    1490
    обсудить

    Высокоскоростные магистрали могут построить до Донецка и Луганска. Строительство анонсировал президент РФ Владимир Путин в пятницу, 15 декабря, на Железнодорожном съезде.

    «Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их (ВСМ. — Прим. ред.) до Луганска и Донецка», — заявил Путин.

    По словам президента, все будущие высокоскоростные магистрали охватят территории, где живут более 111 миллионов граждан.

    Глава государства Владимир Путин предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в августе. В проекте — несколько направлений. ВСМ между Москвой и Петербургом планируют достроить до конца 2027 года. Ее стоимость оценивают в 1,7 триллиона рублей. В РЖД говорят, что билет будет немного дороже билета на «Сапсан», однако время в пути будет почти в два раза меньше — 2 часа 15 минут. Также планируется построить ВСМ в Казань, Адлер и Минск.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВСМВладимир ПутинДонецкЛуганск
    ЛАЙК1
    СМЕХ16
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close