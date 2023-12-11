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    РЖД завершила разработку проекта ВСМ из Москвы в Казань и работает над магистралью до Минска

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    Завершено проектирование части высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой, Казанью и Екатеринбургом. Россия и Белоруссия совместно работают еще над одной веткой — до Минска. Об этом на заседании по развитию транспортного комплекса в субъектах РФ в Совете Федерации 11 декабря рассказал заместитель гендиректора РЖД Олег Тони.

    По его словам, на сегодняшний день завершено проектирование участка ВСМ между Москвой и Казанью и трасса внесена в схему территориального планирования РФ, пишет РИА «Новости». Он является частью планируемой магистрали Москва — Казань — Екатеринбург, одного из основных проектов в рамках создания национальной сети высокоскоростного движения. Еще две трассы свяжут Москву с Петербургом и Адлером. Этой осенью губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о предоставлении земельных участков под строительство ВСМ, а в проект генплана внесли строительство терминала для поездов ВСМ у Московского вокзала. По документам ветку до Петербурга планируют построить к 2028 году, хотя в РЖД говорили о 2030-м.

    Для высокоскоростной магистрали Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер к настоящему времени разработали обоснование инвестиций, передает ТАСС. Трасса также внесена в схему территориального планирования. Магистраль намерены увязать с международным транспортным коридором «Центр — Юг» с подключением территории Черноморского побережья.

    Новым проектом в рамках создания сети магистралей стала ВСМ Москва — Минск. По словам замглавы РЖД, российскую часть дороги внесли в схему территориального планирования. Сейчас компания работает с белорусской стороной, чтобы определить порядок совместных действий по разработке проекта.

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    РЖДВСМВСМ Москва - КазаньМинскБелоруссия
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