РЖД завершила разработку проекта ВСМ из Москвы в Казань и работает над магистралью до Минска

Завершено проектирование части высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой, Казанью и Екатеринбургом. Россия и Белоруссия совместно работают еще над одной веткой — до Минска. Об этом на заседании по развитию транспортного комплекса в субъектах РФ в Совете Федерации 11 декабря рассказал заместитель гендиректора РЖД Олег Тони.



По его словам, на сегодняшний день завершено проектирование участка ВСМ между Москвой и Казанью и трасса внесена в схему территориального планирования РФ, пишет РИА «Новости». Он является частью планируемой магистрали Москва — Казань — Екатеринбург, одного из основных проектов в рамках создания национальной сети высокоскоростного движения. Еще две трассы свяжут Москву с Петербургом и Адлером. Этой осенью губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о предоставлении земельных участков под строительство ВСМ, а в проект генплана внесли строительство терминала для поездов ВСМ у Московского вокзала. По документам ветку до Петербурга планируют построить к 2028 году, хотя в РЖД говорили о 2030-м.