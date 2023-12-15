На российский рынок может вернуться бренд спортивной обуви из 90-х

Китайская компания Anta Sports может вернуть на российский рынок бренд спортивной обуви Sprandi. Популярная в России в конце 1990-х годов китайская марка прекратила свою деятельность в стране в период экономического кризиса в 2009 году.



Как 15 декабря сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные базы Росаккредитации, управляющее компанией ООО «А Спорт» получило несколько деклараций на обувь под данной маркой.

Также известно, что связанное с Anta Sports ООО «А Кэпитал» учредило компанию СПД, на которую был зарегистрирован домен sprandi.ru. Генеральным директором новой компании стал Егор Миняев. До 2020 года он владел 49% российского подразделения Anta Sports.