На российский рынок может вернуться бренд спортивной обуви из 90-х

Китайская компания Anta Sports может вернуть на российский рынок бренд спортивной обуви Sprandi. Популярная в России в конце 1990-х годов китайская марка прекратила свою деятельность в стране в период экономического кризиса в 2009 году.
Как 15 декабря сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные базы Росаккредитации, управляющее компанией ООО «А Спорт» получило несколько деклараций на обувь под данной маркой.
Также известно, что связанное с Anta Sports ООО «А Кэпитал» учредило компанию СПД, на которую был зарегистрирован домен sprandi.ru. Генеральным директором новой компании стал Егор Миняев. До 2020 года он владел 49% российского подразделения Anta Sports.
Sprandi позиционирует себя как альтернативу топовым брендам, но вдвое дешевле. По мнению экспертов, такие марки особенно пользуются спросом в период падения покупательской способности. При этом бренд может стать альтернативой известным маркам.
Ранее «Фонтанка» сообщала о возвращении на российский рынок Adidas и Reebok. Эти товары будут продаваться в новой сети ASP, которую запускает Lestate — дистрибьютор западных спортивных брендов.