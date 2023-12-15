Россияне — патриоты даже в видео для взрослых. Сайт Pornhub подвёл итоги года

Сайт Pornhub подвёл итоги 2023 года. Есть любопытные тенденции, которые коррелируются с трендами вне сферы видео для взрослых.



Во-первых, резко — на 332% — выросло количество запросов на слово «солдат». Количество запросов «военная форма», «форма полицейского» и «мужчина в форме» заметно увеличилось. А раньше было больше «гражданских» запросов, вроде «форма горничной».

Самой популярной в России поисковой категорией стало слово «русское», тогда как в США на первом месте «черные»(«ebony»).

Самым популярным поисковым термином сайта, как и в предыдущие годы, стал «хентай».