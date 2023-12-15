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    Россияне — патриоты даже в видео для взрослых. Сайт Pornhub подвёл итоги года

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    Сайт Pornhub подвёл итоги 2023 года. Есть любопытные тенденции, которые коррелируются с трендами вне сферы видео для взрослых.

    Во-первых, резко — на 332% — выросло количество запросов на слово «солдат». Количество запросов «военная форма», «форма полицейского» и «мужчина в форме» заметно увеличилось. А раньше было больше «гражданских» запросов, вроде «форма горничной».

    Самой популярной в России поисковой категорией стало слово «русское», тогда как в США на первом месте «черные»(«ebony»).

    Самым популярным поисковым термином сайта, как и в предыдущие годы, стал «хентай».

    Самые популярные персонажи: Фута из Overwatch, версия Чунь Ли из Fortnite и Тифа из Final Fantasy. Россиянка Ева Эльфи (родилась в Омске) заняла третье место среди актрис, а первое место второй год подряд удерживает американка Абелла Дейнджер.

    Напомним, в 2021 году в двадцатку самых популярных запросов на Pornhab попало слово «учитель». Причем — не в эротическом контексте. Один преподаватель из Тайваня начал выкладывать на сайт лекции по математике. На него подписались 7700 человек, а видео посмотрели более двух миллионов раз.

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