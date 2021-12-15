Трансгендеры, готы и соседи. Pornhub подвёл порноитоги 2021 года и рассказал, что любят в России

В уходящем году у пользователей порносайта в почёте были хентай, романтика, групповой секс, фитнес, обмен, трансгендеры, готы и соседи. Искали на ресурсе и обучающие видео, начинающиеся со слова «как»: например, «как надевать презерватив».



В двадцатку самых популярных слов попал «учитель». Аналитики Pornhub объясняют это тем, что в 2021 году преподаватель из Тайваня начал выкладывать на сайт лекции по математике. На него подписались 7700 человек, а видео посмотрели более двух миллионов раз.



В тройку самых популярных порнозвёзд вошла россиянка Eva Elfie. В прошлом году девушка была в первой пятёрке.

