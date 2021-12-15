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Трансгендеры, готы и соседи. Pornhub подвёл порноитоги 2021 года и рассказал, что любят в России

Сайт Pornhub подвёл итоги 2021 года. Из отчёта можно узнать о главных трендах и самых популярных поисковых запросах.

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В уходящем году у пользователей порносайта в почёте были хентай, романтика, групповой секс, фитнес, обмен, трансгендеры, готы и соседи. Искали на ресурсе и обучающие видео, начинающиеся со слова «как»: например, «как надевать презерватив».

В двадцатку самых популярных слов попал «учитель». Аналитики Pornhub объясняют это тем, что в 2021 году преподаватель из Тайваня начал выкладывать на сайт лекции по математике. На него подписались 7700 человек, а видео посмотрели более двух миллионов раз.

В тройку самых популярных порнозвёзд вошла россиянка Eva Elfie. В прошлом году девушка была в первой пятёрке.

Больше всего порно смотрят в США. За ними следуют Великобритания, Япония, Франция и Италия. Украина заняла 14-е место, Россия — 18-е. В среднем россиянин находится на сайте 8 минут 13 секунд. Граждане нашей страны за минувший год стали чаще искать БДСМ-контент и хентай.

В список самых популярных вымышленных персонажей из фильмов и сериалов попали Харли Квин, Чудо-женщина, Гарри Поттер, Человек-паук, «Симпсоны», «Губка Боб» и «Гравити Фолз».

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Комментарии (4)

Cashmare
ну ева элфи так себе, чего она в топе делает - ваще непонятно
Piter Russo
В какой же раздел этого хаба попали лекции по тригонометрии?
Гриб
Век живи-век учись.И ведь пришлось гуглить что за название такое производное от минтая и хендая:) Оказалось банально - японская анимэ порнуха. Бедная молодежь, даже с этим у них проблема
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