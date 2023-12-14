В Веселом Поселке прорыв превратил водителей в капитанов и заставил пешеходов искать брод

Темные реки разделили снежные берега в Невском районе Петербурга. Последствия прорыва холодной воды показывают в соцсетях 14 декабря.
Не только снежно, но и мокро вечером четверга оказалось на улице Подвойского, пишет «Мегаполис». Дворовые проезды залиты водой, пешеходы добираются до противоположного «берега», балансируя на «лежачем полицейском».
Как сообщили «Фонтанке» в Водоканале, аварийно-восстановительные работы идут у дома
Краны в квартирах ближайших домов не пересохнут, заверяют в пресс-службе.