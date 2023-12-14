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    В Веселом Поселке прорыв превратил водителей в капитанов и заставил пешеходов искать брод

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    Темные реки разделили снежные берега в Невском районе Петербурга. Последствия прорыва холодной воды показывают в соцсетях 14 декабря.

    Не только снежно, но и мокро вечером четверга оказалось на улице Подвойского, пишет «Мегаполис». Дворовые проезды залиты водой, пешеходы добираются до противоположного «берега», балансируя на «лежачем полицейском».

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Как сообщили «Фонтанке» в Водоканале, аварийно-восстановительные работы идут у дома № 18 на улице Подвойского. Воду отводят в канализацию, участок зачищают.

    Краны в квартирах ближайших домов не пересохнут, заверяют в пресс-службе.

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    Прорыв трубы
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