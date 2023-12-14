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    В Петербурге пробки уже 8 баллов. Трудности в центре и на КАД

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    Загруженность дорог в Санкт-Петербурге вечером в четверг, 14 декабря, достигла «красных» 8 баллов по шкале «Яндекса».

    Фото: скриншот страницы сервиса «Яндекс.Пробки»
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    Самая сложная ситуация, судя по карте, в районе Садовой и Большой Конюшенной улиц, а также Английской и Дворцовой набережных: там много «бордовых участков», где скорость минимальна.

    На КАД «красные» и «желтые» участки многочисленны в юго-восточной части. Также «желтые» и «красные» индикаторы есть даже на ЗСД.

    Накануне главный синоптик Санкт-Петербурга Колесов давал прогноз, что температура возвращается к отрицательным значениям вместе с зимой и снегом.

    Фото: скриншот страницы сервиса «Яндекс.Пробки»

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    ПробкиПетербург
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