В Петербурге пробки уже 8 баллов. Трудности в центре и на КАД

Загруженность дорог в Санкт-Петербурге вечером в четверг, 14 декабря, достигла «красных» 8 баллов по шкале «Яндекса».

Самая сложная ситуация, судя по карте, в районе Садовой и Большой Конюшенной улиц, а также Английской и Дворцовой набережных: там много «бордовых участков», где скорость минимальна.

На КАД «красные» и «желтые» участки многочисленны в юго-восточной части. Также «желтые» и «красные» индикаторы есть даже на ЗСД.



Накануне главный синоптик Санкт-Петербурга Колесов давал прогноз, что температура возвращается к отрицательным значениям вместе с зимой и снегом.