Путин поделился впечатлениями о Луганске: довольно скромно, но чисто

Президент России Владимир Путин рассказал о чистых улицах Луганска, которые он наблюдал во время своей поездки в регион. Об этом глава государства рассказал 14 декабря в ходе прямой линии.

«Все выглядит довольно скромно, не так, как в Москве, но все так убрано, чисто, аккуратно... Это говорит о характере людей, которые там живут и работают», — заявил Владимир Путин.

По словам президента, он был в городе, но делал это «незаметно».

Известно, что в марте 2023 года Путин посетил Мариуполь. Он ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями.