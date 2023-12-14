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    Путин поделился впечатлениями о Луганске: довольно скромно, но чисто

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    Президент России Владимир Путин рассказал о чистых улицах Луганска, которые он наблюдал во время своей поездки в регион. Об этом глава государства рассказал 14 декабря в ходе прямой линии.

    «Все выглядит довольно скромно, не так, как в Москве, но все так убрано, чисто, аккуратно... Это говорит о характере людей, которые там живут и работают», — заявил Владимир Путин.

    По словам президента, он был в городе, но делал это «незаметно».

    Известно, что в марте 2023 года Путин посетил Мариуполь. Он ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями.

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    Владимир ПутинПрямая линияЛуганск
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