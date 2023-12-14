Арестованы качели-карусели. В Петербурге будут судить местного «Мавроди», обвиняемого в обмане граждан на 190 млн рублей

Как сообщает пресс-служба ведомства 14 декабря, на скамье подсудимых окажется 44-летний уроженец Ленобласти. По версии следствия, он создал в октябре 2014 года в Петербурге кооператив с привлечением денег пайщиков с филиалами в Рязани, Туле, Брянске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Архангельске, Мурманске и Смоленске. В течение пяти лет «Честный капитал» привлекал деньги граждан, обещая высокую доходность. Организация действовала по принципу, когда проценты по договорам выплачивались за счет средств новых пайщиков. Но большая часть уходила через подконтрольные фирмы в карманы организаторов.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве в особо крупном размере при организации и работе потребительского кооператива «Честный капитал».

«Доходы», в частности, тратились на организацию деятельности парков активного отдыха и приобретения для них аттракционов и оборудования. На имущество на данный момент наложен арест.



Всего от действий кооператива пострадали 350 человек на общую сумму в 190 млн рублей.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в Красносельский районный суд города Санкт-Петербурга.

