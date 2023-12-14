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    Мужчина 15 лет насиловал сестру жены, угрожая выкинуть с 10 этажа. Она родила троих

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    Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении насильника, 15 лет издевавшегося над сестрой своей жены. Девочке не было и 10 лет, когда она стала жертвой зятя. Сейчас у неё трое детей. Подробности сообщили в Объединенной пресс-службе судов города 14 декабря.

    Преступные действия продолжались с 2005 по 2020 год. Фигурант насиловал и издевался над сестрой своей жены, девушкой 1997 года рождения, с которой они проживали в одной квартире.

    Несовершеннолетняя жила в страхе — мужчина заявил, что если она кому-то сообщит, он скинет ее с 10 этажа. В результате в 2014 году она родила ребенка, в 2016 — второго, в 2020 — третьего.

    В суде насильник признался, что имел связь с потерпевшей, но, по его словам, только с 15 лет. И добавил, что они тайно поженились, однако в суде это не подтвердилось.

    Фигуранта дела признали виновным сразу по нескольким пунктам двух статей –131 УК РФ (изнасилование) и 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

    О вынесении еще одного тюремного срока для виновного в половом сношении с несовершеннолетней «Фонтанка» сообщала 12 декабря. Мужчина совершил преступление через семь дней после того, как освободился из колонии.

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    КриминалИзнасиловал девушкуНасильственные действия сексуального характера
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    Комментарии 11

    Гость14 Дек 2023 в 14:49
    плевать
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