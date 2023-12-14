Мужчина 15 лет насиловал сестру жены, угрожая выкинуть с 10 этажа. Она родила троих

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении насильника, 15 лет издевавшегося над сестрой своей жены. Девочке не было и 10 лет, когда она стала жертвой зятя. Сейчас у неё трое детей. Подробности сообщили в Объединенной пресс-службе судов города 14 декабря.



Преступные действия продолжались с 2005 по 2020 год. Фигурант насиловал и издевался над сестрой своей жены, девушкой 1997 года рождения, с которой они проживали в одной квартире.



Несовершеннолетняя жила в страхе — мужчина заявил, что если она кому-то сообщит, он скинет ее с 10 этажа. В результате в 2014 году она родила ребенка, в 2016 — второго, в 2020 — третьего.

