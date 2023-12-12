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    Продержался неделю. В Петербурге суд оценил в 15 лет взрослую любовь со школьницей

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    Санкт-Петербургский городской суд признал виновным в половом сношении с несовершеннолетней Владимира Перепелицу. Ранее он сидел за педофилию.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 12 декабря, подсудимый совершил преступление через семь дней после того, как освободился из колонии: 12 мая 2022 он вышел, а инкриминируемый эпизод датируется 19 мая 2022 года.

    Дело слушалось в закрытом режиме.

    Суд назначил Перепелице наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Ему также запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с несовершеннолетними детьми, на 5 лет.

    Отдельно в пресс-службе отметили, что потерпевшая просила уведомлять ее о перемещениях Перепелицы.

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