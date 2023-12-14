Удар током получила жительница центра Петербурга в парадной. Она пыталась помочь соседям

Жительницу Адмиралтейского района увезли в больницу после удара током в парадной.
Инцидент, как уточнили в пресс-службе прокуратуры Петербурга 14 декабря, произошел накануне около половины девятого в парадной дома на 4-ой Красноармейской улице, 3. Вечером в здании выключился свет, и 35-летняя местная жительница решила, не дожидаясь управляющей компании, самостоятельно включить его. При нажатии на выключатель она получила электротравму.
Пострадавшую, как стало известно «Фонтанке», увезли в Мариинскую больницу, оказали помощь и отпустили.
По факту нарушения требований жилищного законодательства прокурором Адмиралтейского района в адрес руководителя управляющей организации подготовлено представление с требованием незамедлительно привести проводку в надлежащее состояние, а также решить вопрос о возмещении материального и морального вреда пострадавшей.