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    Удар током получила жительница центра Петербурга в парадной. Она пыталась помочь соседям

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    Жительницу Адмиралтейского района увезли в больницу после удара током в парадной.

    Инцидент, как уточнили в пресс-службе прокуратуры Петербурга 14 декабря, произошел накануне около половины девятого в парадной дома на 4-ой Красноармейской улице, 3. Вечером в здании выключился свет, и 35-летняя местная жительница решила, не дожидаясь управляющей компании, самостоятельно включить его. При нажатии на выключатель она получила электротравму.

    Фото: прокуратура Петербурга
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    Пострадавшую, как стало известно «Фонтанке», увезли в Мариинскую больницу, оказали помощь и отпустили.

    По факту нарушения требований жилищного законодательства прокурором Адмиралтейского района в адрес руководителя управляющей организации подготовлено представление с требованием незамедлительно привести проводку в надлежащее состояние, а также решить вопрос о возмещении материального и морального вреда пострадавшей.

    Фото: прокуратура Петербурга

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    Удар токомОголенный провод
    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ4

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