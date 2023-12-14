Купить алкогольное мороженое можно будет только по паспорту

Мороженое с добавлением этилового спирта могут сделать недоступным для лиц младше 18 лет . Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости 14 декабря .



Алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам алкогольной продукции, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Он подчеркнул, что Минздрав поддерживает любые меры, направленные на снижение потребления спиртного. «Это абсолютно логично», — сказал Кузнецов.



Как ранее сообщили в Минфине, мороженое не должно быть крепче 1,2%. В ведомстве уже подготовили проект распоряжения об ограничении предельного содержания этилового спирта в мороженом, во взбитых замороженных фруктовых, плодово-ягодных, овощных десертах, щербетах, в смесях для их приготовления, сладком пищевом льде.

