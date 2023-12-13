Говорит ближайший круг Андрея Константинова

Фото: Сергей Тягин Поделиться Поделиться





— Я встретил эту новость и погрузился в такое состояние, когда даже сам для себя не могу это объяснить. Такое чувство потери очень существенного, важного, когда я начинаю для себя осознавать, что Андрея больше нет. Я каждый раз, когда ехал в Петербург, всегда, почти всегда, в первую очередь думал о нем, потому что у меня накапливалось много вопросов и очень часто не знал, как их разруливать. Я шел к Андрею, встречался, обсуждал, и появлялись какие-то решения. И такое происходило.



Я очень часто вспоминал начало нашего знакомства. Это было около 30 лет назад, когда, встретив его как журналиста «Комсомольской правды», первый раз реально им восхитился — как парнем, который подмечает мир настолько уникально и настолько оригинально, что интерпретирует мысль. И вдохновляет тебя, и ты наполняешься неким желанием. Но не только тогда, когда я встречал его как журналиста или как писателя.

Но и как бизнесмена. Хотя у нас существует мнение тех, кто близко его знают, что Андрей не про бизнес, но тот контент, который он создавал, — это всегда был очень хороший бизнес. И основанная его руками вместе с друзьями, коллегами «Фонтанка» — мощнейшее подтверждение того, что именно Андрей, наряду с другими талантами, еще и обладал даром сделать такой успешный бизнес-проект. Вот настолько Андрей — сильное начало. Это и есть наследство. Продолжать нам.



Виктор Шкулев, председатель совета директоров «АЖУР-МЕДИА» («Фонтанка»), президент «Шкулев Медиа Холдинг»



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— Что для меня Андрей? С первых шагов нашего знакомства Андрей для меня... вон из той фотографии, которая висит на стене в его кабинете, — это первая полоса «Смены» 1992 года, где он договаривается с оперативником, крышевавшим скупку золота. А я тогда из машины наблюдал за этой сценой. Это все у меня сейчас перед глазами. Так вот, начиная с той фотографии и до сегодняшнего дня это жизнь, которая получилась такой благодаря Андрею, когда мы вместе придумали Агентство расследований в газете «Смена» и когда Андрей пошел дальше и придумал АЖУР. Можно сказать, что эту жизнь я прожил благодаря Андрею. Без него бы точно было бы как-то по-другому.



Может быть, у нас получилось не так, как задумывалось изначально, когда мы строили какие-то прожекты, но точно жизнь получилась не менее интересной. Нам удалось даже больше, чем мы задумывали.

У меня нет сомнений, что через много-много лет его будут читать, как в наши дни читают, допустим, Гиляровского. Точно такой же след в истории журналистики, в писательстве оставил Андрей. Спасибо, Андрюх!

Александр Горшков, главный редактор и совладелец «Фонтанки»



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Очень давно было время, когда меня как-то искали и «красные», и «черные». Но я помню, как Андрей сам предложил: «Так поживи у меня, про меня никто не подумает». Это было опасно, но он поступил как мужчина и друг. Что тут еще говорить?



А если подняться над повседневностью, то надо так: когда цитаты из текстов расходятся в народе от Выборга до Чукотки, тогда автор счастлив. Согласен он или нет. Когда его фильм показывают четверть века, несмотря на отношение к нему владельцев телеканалов, — это масштаб. Нравится или нет. Именно так большие люди становятся кодами. Хотим или нет. Проходит время, память масс забывает сведения прошлого, а все равно говорит фразами этого человека. Слава именно здесь.



Все остальное — популярность, читаемость, рейтинги — семечки.



Евгений Вышенков, зам главного редактора и совладелец «Фонтанки»

