Медведев заявил, что «Единая Россия» поддержит кандидатуру Путина на выборах президента 2024 года

«Единая Россия» поддержит действующего президента Владимира Путина на выборах главы государства в 2024 году, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. По его словам, президент выступает «консолидирующей общество фигурой», пишет 13 декабря газета «Ведомости».
«Мы поддерживаем нашего президента Владимира Владимировича Путина», — сказал Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке «Будущее России».
Политик подчеркнул, что образ будущего связан с политическими событиями, а выборы президента в марте 2024 года — важнейшее из них. Он назвал президента фигурой, которая консолидирует все страны.
Выборы президента пройдут 15, 16, 17 марта 2024 года. Владимир Путин уже согласился выдвинуть свою кандидатуру, после того как его об этом попросил военнослужащий Герой ДНР Артем Жога. К тому же выборы президента России впервые пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Из федерального бюджета РФ на президентскую кампанию уже выделено 33 млрд 233,8 млн рублей.