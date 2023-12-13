Дефицит средств в Терфонде Петербурга пытаются сократить. Город добавит медикам 1,5 млрд рублей к зарплатам

Медицинским работникам к концу года выделят дополнительные средства — вместо запланированных 111 млн рублей на выполнение дорожной карты по зарплате город даст 1,5 млрд рублей. Недостаток денег в бюджете Территориального фонда ОМС снова обсуждался на пленарном заседании Законодательного собрания 13 декабря.

«Сейчас рассматривается наш проект о выделении 1480 млн рублей, которые будут направлены на доплаты медицинским работникам всех категорий. Решение принято положительное. Рассчитываем, что до конца года — а других вариантов у нас нет — эти выплаты пройдут, — сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец депутатам Законодательного собрания. — Что касается выплат наших медорганизаций в виде налога на имущество и на землю — финансирование заложено в Территориальную программу госгарантий на следующий год, рисков на следующий год я не вижу».

Риски по земельному налогу и другим расходам у медицинских учреждений есть в 2023 году. «Фонтанка» подробно писала о том, как они возникли из-за дефицита бюджета Территориального фонда ОМС в Петербурге. Сегодня с трибуны представитель губернатора в Законодательном собрании Константин Сухенко сказал, что внимание к этим проблемам в правительстве Петербурга «существенно увеличено, обсуждаются цифры». Правда, меры, предпринимаемые после публикации «Фонтанки», по нашим сведениям, косметические. Средства, которые будут выделены на доплаты медицинским работникам, — целевые, они никак не влияют на обеспечение лечебного процесса. Хотя в рамках текущего финансирования некоторым больницам пообещали до конца года добавить несколько миллионов рублей на оказание медицинской помощи из средств, которые правительство РФ направило регионам. Петербург, напомним, получил 1,256 млрд рублей для оплаты дополнительных объемов финансирования медицинской помощи 7 декабря 2023 года. Терфонд сообщает, что эти деньги поступят на счета клиник во второй декаде декабря 2023 года.

12 декабря депутаты утвердили проект закона «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». В ходе обсуждения цифр в этом законопроекте депутатов заверили, что «2024-й выглядит лучше, чем 2023-й, по финансированию, такого напряжения, что мы испытываем в этом году, не будет». Вероятно, подразумевается, что такого, как в этом году, беспрецедентного давления на бюджет в 11 млрд рублей дефицита не ожидается, оно будет «кратно уменьшено».

Как сообщала «Фонтанка», в Петербурге с начала осени возникли проблемы с оказанием плановой медицинской помощи, у части городских медучреждений годовые лимиты финансирования закончились уже в ноябре. Сегодня они вынуждены жестко экономить на лекарствах и расходных материалах.