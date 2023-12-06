Более 250 миллиардов рублей потратят в будущем году на бесплатное лечение петербуржцев

В Петербурге будет запущен пилотный федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», лечить пациентов с гепатитом С будут бесплатно в дневных стационарах, увеличат количество циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и изменят правила выбора клиник, в которых они проводятся. Эти нововведения включены в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, которую обсудили 6 декабря на заседании правительства Петербурга.



На лечение петербуржцев в 2024 году запланировано 252,6 млрд рублей, в этом году затраты были меньше — 214,5 млрд рублей. Увеличение обеспечивается за счет роста базовой программы обязательного медицинского страховая (ОМС) — на 17,8 млрд рублей (в 2024 бюджет ОМС увеличится до 150 млрд) и бюджетного финансирования — на 22 млрд рублей, до 102, 5 млрд рублей.

