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    Более 250 миллиардов рублей потратят в будущем году на бесплатное лечение петербуржцев

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    В Петербурге будет запущен пилотный федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», лечить пациентов с гепатитом С будут бесплатно в дневных стационарах, увеличат количество циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и изменят правила выбора клиник, в которых они проводятся. Эти нововведения включены в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, которую обсудили 6 декабря на заседании правительства Петербурга.

    На лечение петербуржцев в 2024 году запланировано 252,6 млрд рублей, в этом году затраты были меньше — 214,5 млрд рублей. Увеличение обеспечивается за счет роста базовой программы обязательного медицинского страховая (ОМС) — на 17,8 млрд рублей (в 2024 бюджет ОМС увеличится до 150 млрд) и бюджетного финансирования — на 22 млрд рублей, до 102, 5 млрд рублей.

    В принятом проекте закона Петербурга «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» подробно расписывается оказание медицинской помощи в городских медучреждениях как за счет ОМС, так и за счет бюджета Петербурга (лечение социально значимых заболеваний — туберкулез, ВИЧ, паллиативная помощь, психиатрия, наркология и т.д.). Как сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, подушевые нормативы на лечение петербуржцев традиционно запланированы выше средних общероссийских. В 2024 году для помощи, что оказывается за счет средств бюджета Петербурга это 18,2 тысяч рублей, за счет средств ОМС норматив установлен в 24,8 тыс. руб.

    Лечить пациентов будут в 450 медицинских организациях разной формы собственности — амбулаторных и стационарных, 379 из них работают в системе ОМС.

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