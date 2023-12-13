«Форс-мажор». Исполнитель убийства Галины Старовойтовой передумал выходить на УДО

За два дня осужденный по делу об убийстве депутата Госдумы Гилины Старовойтовой передумал выходить на УДО.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 13 декабря, Колпинский райсуд зарегистрировал новое обращение Виталия Акишина. В нем он отзывает свое ходатайство об условно-досрочном освобождении.



Объяснять свое решение киллер не стал, но попросил прощение за «форс мажор» и поблагодарил суд.



«Фонтанка» писала, что 11 декабря тот же суд зарегистрировал обращение Акишина, в котором тот просил заменить ему остаток срока на принудительные работы. И прикладывал хорошие характеристики.

