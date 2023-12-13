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    «Форс-мажор». Исполнитель убийства Галины Старовойтовой передумал выходить на УДО

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    За два дня осужденный по делу об убийстве депутата Госдумы Гилины Старовойтовой передумал выходить на УДО.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 13 декабря, Колпинский райсуд зарегистрировал новое обращение Виталия Акишина. В нем он отзывает свое ходатайство об условно-досрочном освобождении.

    Объяснять свое решение киллер не стал, но попросил прощение за «форс мажор» и поблагодарил суд.

    «Фонтанка» писала, что 11 декабря тот же суд зарегистрировал обращение Акишина, в котором тот просил заменить ему остаток срока на принудительные работы. И прикладывал хорошие характеристики.

    Старовойтову убили 20 ноября 1998 года в подъезде жилого дома на набережной канала Грибоедова. Ее помощник Руслан Линьков получил огнестрельное ранение головы и выжил.
    Исполнителями считаются Виталий Акишин, приговоренный к 23,5 годам, и находящийся в бегах двоюродный брат Юрия Колчина Олег Федосов. В розыск его объявили на третий день после гибели депутата. Соорганизатор посягательства, бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко признал вину в 2015 году и был приговорен к 13 годам колонии. В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве он дал показания на Владимира Барсукова как заказчика.

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