Застреливший депутата Госдумы Галину Старовойтову Виталий Акишин попросился на УДО

Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал ходатайство Виталия Акишина об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 11 декабря, в документе осужденный на 23,5 лет исполнитель заказного убийства просит заменить оставшуюся часть наказания принудительными работами. Но на свободе. Акишин указывает на то, что в колонии он характеризуется положительно, действующих взысканий не имеет, участвует в благотворительности и общественной деятельности колонии. А также имеет поощрения и благодарности.
Его подельник Юрий Колчин, признанный организатором убийства Старовойтовой, уже предпринимал попытки выйти на УДО. Но в 2018 году суд в Брянской области отказал ему. Ему дала отрицательную характеристику администрация колонии. Свою лепту внес и помощник Старовойтовой Руслан Линьков, которой отметил на заседании, что Колчин не попросил прощения за содеянное.
В пресс-службе судов Петербурга сообщили, что материалы переданы судье, к производству пока не приняты.