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    Застреливший депутата Госдумы Галину Старовойтову Виталий Акишин попросился на УДО

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    Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал ходатайство Виталия Акишина об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 11 декабря, в документе осужденный на 23,5 лет исполнитель заказного убийства просит заменить оставшуюся часть наказания принудительными работами. Но на свободе. Акишин указывает на то, что в колонии он характеризуется положительно, действующих взысканий не имеет, участвует в благотворительности и общественной деятельности колонии. А также имеет поощрения и благодарности.

    Его подельник Юрий Колчин, признанный организатором убийства Старовойтовой, уже предпринимал попытки выйти на УДО. Но в 2018 году суд в Брянской области отказал ему. Ему дала отрицательную характеристику администрация колонии. Свою лепту внес и помощник Старовойтовой Руслан Линьков, которой отметил на заседании, что Колчин не попросил прощения за содеянное.

    В пресс-службе судов Петербурга сообщили, что материалы переданы судье, к производству пока не приняты.

    Старовойтову убили 20 ноября 1998 года в подъезде жилого дома на набережной канала Грибоедова. Ее помощник Руслан Линьков получил огнестрельное ранение головы и выжил.
    Исполнителями считаются Виталий Акишин, приговоренный к 23,5 годам, и находящийся в бегах двоюродный брат Юрия Колчина Олег Федосов. В розыск его объявили на третий день после гибели депутата. Соорганизатор посягательства, бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко признал вину в 2015 году и был приговорен к 13 годам колонии. В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве он дал показания на Владимира Барсукова как заказчика.

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