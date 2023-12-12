Нет ни сбоев, ни жалоб от пользователей. ФНС опровергла взлом украинскими хакерами налоговой системы России

Федеральная налоговая служба опровергла информацию о взломе налоговой системы России и сообщила, что сбоев в работе ФНС нет, жалоб от пользователей не было. Об этом сообщили «Коммерсанту» в ФНС во вторник, 12 декабря.

После того как в некоторых телеграм-каналах появилось сообщение якобы о «разрушении инфраструктуры ФНС» некими украинскими хакерами, налоговая служба сообщила «Ъ»: «Все данные налогоплательщиков, а также инфраструктура ФНС России по-прежнему в безопасности и надежно защищена. <…> Распространяемая информация об уничтожении данных, захвате трафика не соответствует действительности».