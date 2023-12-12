Нет ни сбоев, ни жалоб от пользователей. ФНС опровергла взлом украинскими хакерами налоговой системы России

Федеральная налоговая служба опровергла информацию о взломе налоговой системы России и сообщила, что сбоев в работе ФНС нет, жалоб от пользователей не было. Об этом сообщили «Коммерсанту» в ФНС во вторник, 12 декабря.
После того как в некоторых телеграм-каналах появилось сообщение якобы о «разрушении инфраструктуры ФНС» некими украинскими хакерами, налоговая служба сообщила «Ъ»: «Все данные налогоплательщиков, а также инфраструктура ФНС России по-прежнему в безопасности и надежно защищена. <…> Распространяемая информация об уничтожении данных, захвате трафика не соответствует действительности».
В своем telegram-канале заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин поделился, что вброс про взлом налоговой системы, скорее всего, связан с проблемами в «Киевстаре».
Как ранее писало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение главы украинского мобильного оператора «Киевстар» Александра Комарова, из-за сверхмощной хакерской атаки стали недоступны услуги связи и доступа в интернет-сети компании. А сроки восстановления сервисов непонятны, IT-инфраструктура частично разрушена.
«Похоже, что на свои проблемы c «Киевстаром» ципсошники решили отреагировать запуском фейка про масштабную хакерскую атаку на ФНС России», — пишет Антон Горелкин.