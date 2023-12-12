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    Поезд Санкт-Петербург — Адлер сбил двух человек. Женщина не выжила

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    Один человек погиб и один пострадал в результате ЧП на железной дороге в Москве 12 декабря. Об этом сообщает в своём телеграм-канале Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

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    ЧП случилось на 611-м километре Ленинградского направления ОЖД, у станции Крюково. Поезд сообщением Санкт-Петербург — Адлер сбил двух человек, которые, по предварительной информации, переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Женщина получила смертельные травмы, а мужчин выжил, он в больнице.

    Следователи управления проводят доследственную проверку, устанавливаются обстоятельства и условия произошедшего.

    Сегодня же в Ленинградской области скоростной поезд «Сапсан» насмерть сбил пожилую женщину, которая решила перейти железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

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