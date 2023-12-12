В Ленобласти «Сапсан» сбил насмерть пожилую женщину, которая решила перейти дорогу на красный свет

Во вторник, 12 декабря, в Ленинградской области скоростной поезд «Сапсан» насмерть сбил пожилую женщину, которая решила перейти железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.



Авария произошла в 11:10 на 83-м километре железнодорожной линии «Санкт-Петербург — Москва». По предварительной информации, 75-летняя женщина переходила пути в районе станции Любань Тосненского района на запрещающий сигнал светофора и оказалась под колесами скоростного поезда.

