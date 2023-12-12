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    В Петербурге суд вынес приговор бывшему полицейскому и киллеру по делу о покушении в Калининграде

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    Фрунзенский районный суд огласил приговор в отношении киллера и бывшего полицейского Михаила Васюка, который признан виновным в попытке убийства главреда из Калининграда. Мужчина получил за покушение 9 лет. Этот срок добавился к ранее полученному, вышло 15 лет и 2 месяца в колонии строгого режима. Также в пользу потерпевшего суд взыскал 40 тысяч рублей компенсации. Об этом 12 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    История, которая стала уголовным делом, произошла в марте 2016 года. Потерпевший — тогда еще калининградский депутат и главный редактор газеты «Новые колеса» Игорь Рудников — выходил из кафе «Солянка» в Калининграде. Со спины к нему подошел Васюк и обхватил его руками, после чего соучастник Алексей Каширин нанес жертве пять ударов ножом в область жизненно важных органов. Рудников не умер, ему успели оказать помощь.

    Васюка пришлось доставлять в Петербург для избрания меры из архангельской колонии № 5, где он уже отбывал наказание за двойное убийство. «Фонтанка» в тот день вела репортаж из зала суда. Мужчина был членом ОПГ, которая обманывала, била и убивала. Для Васюка сегодняшний приговор точно не последний, в этом году ему вменили «ритуальное» убийство бизнесмена в Пикалево.

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    Покушение на убийствоСудКриминал
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    Комментарии 1

    Гость12 Дек 2023 в 12:58
    игорь куда ты пропал ?
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