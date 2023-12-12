В Петербурге суд вынес приговор бывшему полицейскому и киллеру по делу о покушении в Калининграде

Фрунзенский районный суд огласил приговор в отношении киллера и бывшего полицейского Михаила Васюка, который признан виновным в попытке убийства главреда из Калининграда. Мужчина получил за покушение 9 лет. Этот срок добавился к ранее полученному, вышло 15 лет и 2 месяца в колонии строгого режима. Также в пользу потерпевшего суд взыскал 40 тысяч рублей компенсации. Об этом 12 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



История, которая стала уголовным делом, произошла в марте 2016 года. Потерпевший — тогда еще калининградский депутат и главный редактор газеты «Новые колеса» Игорь Рудников — выходил из кафе «Солянка» в Калининграде. Со спины к нему подошел Васюк и обхватил его руками, после чего соучастник Алексей Каширин нанес жертве пять ударов ножом в область жизненно важных органов. Рудников не умер, ему успели оказать помощь.

