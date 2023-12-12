Чемпион мира на «Лексусе» ушел в занос и влетел в дерево на Новом Арбате

«Лексус» на большой скорости занесло на Новом Арбате в Москве, он врезался в дерево и задел «Мерседес». За рулём находился чемпион мира по боксу Арслан Яллыев. Машина была на летней резине, сообщает 12 декабря MSK1.RU.
По данным столичного дептранса, ДТП у дома 19 по улице Новый Арбат произошло минувшим вечером. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и столкнулся с другим припаркованным автомобилем.
«ДТП около 21:55, иномарка совершила наезд на препятствие. По предварительным данным, пострадавших нет, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП», — рассказали MSK1.RU в пресс-службе столичного ГУ МВД.
По предварительной версии, причинами аварии стали скользкая дорога и летняя резина на автомобиле, передаёт ТАСС. Машина принадлежит 27-летнему чемпион мира по боксу Арслану Яллыеву.
«На улице Новый Арбат в попавшем в ДТП Lexus за рулем находился боксер Арслан Яллыев. Он получил легкие травмы, в госпитализации не нуждается», — рассказал агентству источник в оперативных службах.
В беседе с RT спортсмен отметил, что не получил серьёзных травм. «Всё нормально, обошлось», — сказал он.
За свою профессиональную карьеру тяжеловес Яллыев провёл 14 боёв, и все — с победой.