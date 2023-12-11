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    Не срубил, а выдрал. В Томске украли новогоднюю ель, она светилась, пока могла

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    Автор: МВД МЕДИА / YouTube

    Самое настоящее новогоднее преступление произошло в декабре в Томске. Посетитель ресторана, уходя, прихватил с собой праздничную ель. Сцена похищения, достойная новогодней комедии, попала на камеры наблюдения.

    Ночью в дежурную часть полиции Томска поступило сообщение о пропаже искусственной ели, стоявшей у входа в ресторан на улице Гагарина, сообщает 11 декабря «МВД Медиа». Полицейские выяснили, что один из посетителей, покидая ресторан, схватил украшенную ёлку в охапку и потащил в неизвестном направлении. Видео с камер наблюдения вышло атмосферным: метет метель, мужчина тащит по лестнице светящуюся ёлку. Как только провод от ели закончился и огоньки погасли, он тут же, скользя, припустил за угол и скрылся вместе с добычей.

    Полицейские установили личность мужчины, им оказался 28-летний житель Томска, ранее уже привлекавшийся к ответственности. Подозреваемый пояснил, что в тот момент был пьян, а когда понял, что сделал, выбросил ель. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

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    ТомскКражаНовогодняя елка
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