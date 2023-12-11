И хорошо, что холодно: о чем говорят морозы на Сойкин день

Если встретите сегодня на улице сойку — это к большой удаче

Если встретите сегодня на улице сойку — это к большой удаче Фото: Евгений Вдовин / 161.RU

По народному календарю сегодня, 11 декабря, празднуется Сойкин день. Наши коллеги из Архангельска совсем отчаялись из-за крутых декабрьских морозов и решили проверить, что народная мысль говорит о холодной погоде в этот день. А может быть, приметы даже расскажут, когда, наконец, станет тепло ?

Сойкин день получил свое название благодаря птицам: сойки начинают перебираться на зиму ближе к людям, а приметы сулят перемены в судьбе всем, кто встретит сойку на улице.

На Сойкин день обычно гадали о деньгах. Для этого нужно было пойти к ближайшему колодцу и послушать воду: если слышится плеск или мелодичный звон — весь следующий год будет прибыльным. А если тихо в колодце, то особого достатка можно не ждать.