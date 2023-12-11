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    И хорошо, что холодно: о чем говорят морозы на Сойкин день

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    Если встретите сегодня на улице сойку — это к большой удаче
    Если встретите сегодня на улице сойку — это к большой удачеФото: Евгений Вдовин / 161.RU
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    По народному календарю сегодня, 11 декабря, празднуется Сойкин день. Наши коллеги из Архангельска совсем отчаялись из-за крутых декабрьских морозов и решили проверить, что народная мысль говорит о холодной погоде в этот день. А может быть, приметы даже расскажут, когда, наконец, станет тепло?

    Сойкин день получил свое название благодаря птицам: сойки начинают перебираться на зиму ближе к людям, а приметы сулят перемены в судьбе всем, кто встретит сойку на улице.

    На Сойкин день обычно гадали о деньгах. Для этого нужно было пойти к ближайшему колодцу и послушать воду: если слышится плеск или мелодичный звон — весь следующий год будет прибыльным. А если тихо в колодце, то особого достатка можно не ждать.

    Как и во многие другие приметные дни, на Сойкин день принято было определять погоду — на ближайшее и чуть более далекое будущее. Наблюдая за природой, наши предки подметили: если на небе светят яркие звезды, стоит ждать заморозков, если тусклые — грядет потепление. Кроме того, розоватые кольца вокруг лунного диска скажут о том, что надвигаются сильные холода, темная ночь предвещает снегопад. Также считается, что если на Сойкин день резко потеплело, то в ближайшее время стоит ожидать сильного и длительного похолодания, а морозная и сухая погода говорит о лете, обещая, что оно будет жарким и засушливым.

    Если встретите сегодня на улице сойку — это к большой удаче
    Если встретите сегодня на улице сойку — это к большой удачеФото: Евгений Вдовин / 161.RU

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