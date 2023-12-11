Таксиста из Петербурга задержали после откровенной беседы с юной пассажиркой в Тосно

Юная жительница Тосненского района Ленобласти вынуждена была спасаться бегством от навязчивого таксиста. Откровенничать он теперь будет не за рулём, а в отделе.



О неприглядном поведении водителя такси в полицию сообщил отец 16-летней девушки из Тосно, стало известно «Фонтанке» 11 декабря . Субботним вечером она возвращалась домой на «Хёндэ Солярисе» с петербургскими номерами и едва смогла бы назвать сидевшего за рулём мастером непринуждённой беседы.



Водитель, со слов девушки, забрасывал откровенными вопросами с такой настойчивостью, что под конец поездки от него пришлось бежать. Отец счёл разговор попыткой домогательства и не стал медлить со звонком в полицию.

