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    Человек погиб ночью в квартире на улице Пионерстроя

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    Небольшой квартирный пожар тушили минувшей ночью в Красносельском районе Петербурга. Он оказался смертельным.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, 11 декабря в 00:15 поступил вызов на улицу Пионерстроя, 18. Горело в однокомнатной квартире. Огонь охватил 10 квадратных метров в 20-метровой комнате. На место прибыли три пожарных расчёта (12 человек личного состава). Уже к 00:53 они ликвидировали возгорание. На месте пожара был обнаружен погибший.

    Смертельный пожар случился и 10 декабря на Ново-Александровской улице в Невском районе. Там тушили коммуналку и также нашли погибшего.

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