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    Милонов добился отмены концерта Кишлака в Петербурге

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    Концерт инди-музыканта Кишлака в Петербурге не состоялся 10 декабря. Отмены выступления в «Гигант Холле» добился депутат Госдумы Виталий Милонов, о чем сообщил в своем телеграм-канале.

    «Ранее я обратился к вице-губернатору Петербурга Борису Пиотровскому с просьбой запретить концерт Кишлака в Петербурге. В его текстах содержится пропаганда запрещенных веществ, нетрадиционных ценностей. И сейчас концерт отменен. Победа добра!» – написал Милонов.

    Сам исполнитель, настоящее имя которого Максим Фисенко, репостнул сообщение организаторов об отмене выступления из-за проблем с техническим обеспечением площадки. Музыкант прокомментировал это так: «Не знаю че это значит, но я не виноват. Сочувствую всем кто приехал из далеко, будь моя воля, я бы и на улице выступил». Авторская орфография и пунктуация сохранены.

    Максим Фисенко родом из Североморска. Его проект «Кишлак» популярен среди подростков, примерно две трети лица исполнителя покрыты татуировками. Молодой человек признавался, что его отец имел проблемы с алкоголем и избивал маму. Кишлаком Максим назвался в честь родного района.

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    КишлакОтмена концерта
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