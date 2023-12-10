Милонов добился отмены концерта Кишлака в Петербурге

Концерт инди-музыканта Кишлака в Петербурге не состоялся 10 декабря. Отмены выступления в «Гигант Холле» добился депутат Госдумы Виталий Милонов, о чем сообщил в своем телеграм-канале.



«Ранее я обратился к вице-губернатору Петербурга Борису Пиотровскому с просьбой запретить концерт Кишлака в Петербурге. В его текстах содержится пропаганда запрещенных веществ, нетрадиционных ценностей. И сейчас концерт отменен. Победа добра!» – написал Милонов.



Сам исполнитель, настоящее имя которого Максим Фисенко, репостнул сообщение организаторов об отмене выступления из-за проблем с техническим обеспечением площадки. Музыкант прокомментировал это так: «Не знаю че это значит, но я не виноват. Сочувствую всем кто приехал из далеко, будь моя воля, я бы и на улице выступил». Авторская орфография и пунктуация сохранены.

