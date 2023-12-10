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    Тест на выживание: знаете ли вы, что можно и нельзя делать в морозы

    10 вопросов, которые спасут вас от обморожения

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    2 комментария
    Если вам пришлось выйти на улицу в такие морозы, лучше знать, как себя обезопасить
    Если вам пришлось выйти на улицу в такие морозы, лучше знать, как себя обезопаситьФото: Роман Данилкин / 63.RU
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    Аномальные морозы продолжаются по всей России. Синоптики уже назвали их суперсибирскими и предупреждают, что в ближайшее время местами температура опустится до -50 градусов. Продлится такое безумие еще несколько дней, поэтому не помешает как следует подготовиться к аномалиям. А вы сможете защитить себя при таком морозе?

    Говорят, главное правило выживания в сильные морозы — как следует поесть, чтобы организм вырабатывал внутреннюю энергию. Что будем есть?

    Чтобы не замерзнуть на улице, нужно взять с собой фляжку чего-нибудь крепенького, так?

    Лучше вместо алкоголя выпить перед выходом чего-нибудь горячего, правда ведь?

    Чтобы позаботиться о своей коже, перед выходом надо намазаться увлажняющими кремами, правильно?

    Что лучше надеть на ноги, если на улице ниже -20 градусов?

    Вы загулялись на улице и почувствовали, что лицо онемело. Как привести его в норму?

    Чего не бывает при переохлаждении?

    Что-то пошло не так, и вы получили легкое обморожение. Что будем делать?

    Вы так долго ждали транспорта на остановке, что захотели присесть. Что больше всего подойдет в такие морозы в качестве сиденья?

    Сколько можно гулять с маленьким ребенком на морозе ниже -25 градусов?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест на выживание: знаете ли вы, что можно и нельзя делать в морозы

    В сильные морозы вам лучше всего оставаться дома. Не рискуйте лишний раз

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест на выживание: знаете ли вы, что можно и нельзя делать в морозы

    Главное морозное правило для вас: не уходите далеко от дома. Вышли на улицу, замерзли — и домой

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест на выживание: знаете ли вы, что можно и нельзя делать в морозы

    Вы успешно можете перенести морозы, осталось только лучше прислушиваться к себе

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест на выживание: знаете ли вы, что можно и нельзя делать в морозы

    Да с вами никакие морозы не страшны! Вы эксперт по городскому выживанию зимой

    Поделитесь результатом

    Если вам пришлось выйти на улицу в такие морозы, лучше знать, как себя обезопасить
    Если вам пришлось выйти на улицу в такие морозы, лучше знать, как себя обезопаситьФото: Роман Данилкин / 63.RU

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