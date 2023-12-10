Тест на выживание: знаете ли вы, что можно и нельзя делать в морозы

Если вам пришлось выйти на улицу в такие морозы, лучше знать, как себя обезопасить

Если вам пришлось выйти на улицу в такие морозы, лучше знать, как себя обезопасить Фото: Роман Данилкин / 63.RU

Аномальные морозы продолжаются по всей России. Синоптики уже назвали их суперсибирскими и предупреждают, что в ближайшее время местами температура опустится до -50 градусов. Продлится такое безумие еще несколько дней, поэтому не помешает как следует подготовиться к аномалиям. А вы сможете защитить себя при таком морозе?