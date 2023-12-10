Аномальные морозы продолжаются по всей России. Синоптики уже назвали их суперсибирскими и предупреждают, что в ближайшее время местами температура опустится до -50 градусов. Продлится такое безумие еще несколько дней, поэтому не помешает как следует подготовиться к аномалиям. А вы сможете защитить себя при таком морозе?
Тест на выживание: знаете ли вы, что можно и нельзя делать в морозы
10 вопросов, которые спасут вас от обморожения
10 декабря 2023, 19:46
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