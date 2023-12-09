В Петербурге задержали мать, дети которой пришли в детсад с обожженными пальцами

Правоохранители задержали гражданку Таджикистана после того, как ее дети пришли в детский сад Петербурга с обожженными пальцами.



Как стало известно «Фонтанке» 9 декабря, возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Женщину задержали как подозреваемую. Ее поместят в изолятор временного содержания.

Заявление в полицию написала заведующая детским садом в Кировском районе 7 декабря. По предварительной информации, она сообщила, что воспитатель группы увидела на руках двоих мальчиков, 6 и 8 лет, ожоги. По словам детей, мать якобы держала их пальцы над газовой конфоркой.