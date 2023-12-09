    Сейчас

    -11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -11˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -15

    1 м/с, вос

    773мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.64eur98.84

    В Петербурге задержали мать, дети которой пришли в детсад с обожженными пальцами

    7052
    22 комментария

    Правоохранители задержали гражданку Таджикистана после того, как ее дети пришли в детский сад Петербурга с обожженными пальцами.

    Как стало известно «Фонтанке» 9 декабря, возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Женщину задержали как подозреваемую. Ее поместят в изолятор временного содержания.

    Заявление в полицию написала заведующая детским садом в Кировском районе 7 декабря. По предварительной информации, она сообщила, что воспитатель группы увидела на руках двоих мальчиков, 6 и 8 лет, ожоги. По словам детей, мать якобы держала их пальцы над газовой конфоркой.

    Наряд полиции приехал в квартиру 30-летней иностранки на бульваре Новаторов. Скорая помощь увезла мальчиков в детскую больницу. Предварительно там им диагностировали термические ожоги пальцев. После оказания медпомощи детей госпитализировали.

    По данным «Фонтанки», семья приехала в Россию в 2019 году. Мать состоит на миграционном учете.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close