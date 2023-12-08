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    Иностранка привела в петербургский детсад детей с обожжёнными руками. Малыши рассказали страшное

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    Заведующая детским садом в Кировском районе Петербурга пришла в полицию с заявлением, после того как в группу привели двух детей с ожогами.

    Заявление женщина принесла накануне около половины девятого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 декабря. Она, по предварительной информации, сообщала, что воспитатель нашла на руках мальчиков 6 и 8 лет ожоги. Дети якобы рассказали, что мать держала их пальцы над газовой конфоркой.

    В квартиру, где живет 30-летняя гражданка Таджикистана с детьми, на бульваре Новаторов в районе полуночи приехал наряд. Полицейские вызвали скорую, которая увезла в детскую больницу мальчиков с ожогами пальцев.

    Мать опросили и отпустили под обязательство о явке. Она приехала в Россию в 2019 году и состоит на миграционном учете.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 14

    Гость08 Дек 2023 в 09:38
    из рубрики - "Их нравы!"
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