Иностранка привела в петербургский детсад детей с обожжёнными руками. Малыши рассказали страшное

Заведующая детским садом в Кировском районе Петербурга пришла в полицию с заявлением, после того как в группу привели двух детей с ожогами.



Заявление женщина принесла накануне около половины девятого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 декабря. Она, по предварительной информации, сообщала, что воспитатель нашла на руках мальчиков 6 и 8 лет ожоги. Дети якобы рассказали, что мать держала их пальцы над газовой конфоркой.



В квартиру, где живет 30-летняя гражданка Таджикистана с детьми, на бульваре Новаторов в районе полуночи приехал наряд. Полицейские вызвали скорую, которая увезла в детскую больницу мальчиков с ожогами пальцев.

