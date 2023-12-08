    Сейчас

    -14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -14˚C

    Облачно, Снег

    Ощущается как -18

    2 м/с, вос

    776мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd92.57eur99.81

    Смольный рассматривает возможность отмены результатов торгов по Конюшенному ведомству

    1884
    1 комментарий

    Власти Петербурга рассматривают возможность судебного примирения в споре о Конюшенном ведомстве в арбитраже. Как следует из материалов суда, с таким предложением к комитету имущественных отношений обратился официальный представитель рода Строгановых в России и директор Международного фонда Строгановых Виктор Желтов, выступающий по делу истцом.

    Как следует из текста обращения (есть в распоряжении «Фонтанки»), Виктор Желтов предлагает КИО в течение срока судебного примирения оценить экономическую целесообразность вовлечения Конюшенного ведомства в хозяйственный оборот через заключение концессионного соглашения, а также оценить концепцию Международного фонда Строгановых по приспособлению объекта к современному использованию и провести конкурс концепций на базе Всемирного клуба петербуржцев. «Смысл примирения в том, что по его результатам КИО должны будут добровольно признать состоявшийся аукцион недействительным и расторгнуть договор с "Бахчасараем"», — пояснил «Фонтанке» Виктор Желтов.

    В комитете имущественных отношений подтвердили, что получили обращение Виктора Желтова в отношении Конюшенного ведомства. «Оно находится на рассмотрении», — отметили в пресс-службе.

    В предложении о судебном примирении от 24 ноября КИО просят принять решение в течение 30 дней. На заседании 5 декабря суд принял решение отложить рассмотрение дела до 23 января.

    22 ноября Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск Виктора Желтова, который просил признать недействительным охранное обязательство КГИОП по Конюшенному ведомству. Оно является частью конкурсной документации и может стать вновь выявленным обстоятельством в рассмотрении иска представителя рода Строгановых к КИО об отмене результатов торгов по программе «рубль за 1 кв. м», в которых победила компания «Бахчасарай». Сейчас дело рассматривается в кассационной инстанции. При этом Международный фонд Строгановых предложил собственную концепцию восстановления памятника архитектуры.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ТоргиПетербург
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close