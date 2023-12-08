Смольный рассматривает возможность отмены результатов торгов по Конюшенному ведомству

Власти Петербурга рассматривают возможность судебного примирения в споре о Конюшенном ведомстве в арбитраже. Как следует из материалов суда, с таким предложением к комитету имущественных отношений обратился официальный представитель рода Строгановых в России и директор Международного фонда Строгановых Виктор Желтов, выступающий по делу истцом.



Как следует из текста обращения (есть в распоряжении «Фонтанки»), Виктор Желтов предлагает КИО в течение срока судебного примирения оценить экономическую целесообразность вовлечения Конюшенного ведомства в хозяйственный оборот через заключение концессионного соглашения, а также оценить концепцию Международного фонда Строгановых по приспособлению объекта к современному использованию и провести конкурс концепций на базе Всемирного клуба петербуржцев. «Смысл примирения в том, что по его результатам КИО должны будут добровольно признать состоявшийся аукцион недействительным и расторгнуть договор с "Бахчасараем"», — пояснил «Фонтанке» Виктор Желтов.