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    Петербуржцы в октябре резко увеличили траты в магазинах и ресторанах. В прошлом году в это время шла мобилизация

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    В октябре оборот розничной торговли в Петербурге в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах вырос на 24,5% до 215,9 млрд рублей, следует из данных Петростата. Продажи непродовольственных товаров при этом увеличились на 34,2% до 143,5 млрд рублей, продуктов питания — на 8,8% до 72,4 млрд рублей.

    В январе-октябре магазины Северной столицы увеличили выручку в общей сложности на 8,9% до 1,9 трлн рублей.

    Оборот петербургских предприятий общественного питания в октябре вырос на 31,4% до 18,3 млрд рублей. За 10 месяцев рестораны, кафе и бары Северной столицы заработали 166,7 млрд рублей, что на 19,6% больше, чем за тот же период годом ранее.

    Октябрьские темпы роста розницы и общепита оказались заметно выше, чем в сентябре. Однако это можно объяснить низкой базой прошлого года: в 2022 году на фоне частичной мобилизации выручка бизнеса заметно упала.

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    Гость08 Дек 2023 в 12:56
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