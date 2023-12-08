Петербуржцы в октябре резко увеличили траты в магазинах и ресторанах. В прошлом году в это время шла мобилизация

В октябре оборот розничной торговли в Петербурге в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах вырос на 24,5% до 215,9 млрд рублей, следует из данных Петростата. Продажи непродовольственных товаров при этом увеличились на 34,2% до 143,5 млрд рублей, продуктов питания — на 8,8% до 72,4 млрд рублей.



В январе-октябре магазины Северной столицы увеличили выручку в общей сложности на 8,9% до 1,9 трлн рублей.

Оборот петербургских предприятий общественного питания в октябре вырос на 31,4% до 18,3 млрд рублей. За 10 месяцев рестораны, кафе и бары Северной столицы заработали 166,7 млрд рублей, что на 19,6% больше, чем за тот же период годом ранее.