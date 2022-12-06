Петростат рассказал, как петербуржцы тратили деньги в магазинах и ресторанах во время частичной мобилизации

В октябре 2022 года жители Северной столицы оставили в магазинах 160,6 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 17,9% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Оборот розничной торговли в январе–октябре 2022 года составил 1,62 трлн рублей, что на 10,7% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Такие данные 6 декабря приводит Петростат.



На еду петербуржцы потратили в октябре 61,5 млрд рублей, что на 1,5% больше, чем в том же месяце прошлого года. Темпы роста по сравнению с сентябрем, когда прирост составлял 3,7%, резко замедлились. На непродовольственные товары было израсходовано 99,1 млрд рублей, что на 27,1% меньше, чем в октябре 2021 года. Такая же динамика наблюдалась в сентябре.

