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    Мобилизация

    Петростат рассказал, как петербуржцы тратили деньги в магазинах и ресторанах во время частичной мобилизации

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    В октябре 2022 года жители Северной столицы оставили в магазинах 160,6 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 17,9% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Оборот розничной торговли в январе–октябре 2022 года составил 1,62 трлн рублей, что на 10,7% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Такие данные 6 декабря приводит Петростат.

    На еду петербуржцы потратили в октябре 61,5 млрд рублей, что на 1,5% больше, чем в том же месяце прошлого года. Темпы роста по сравнению с сентябрем, когда прирост составлял 3,7%, резко замедлились. На непродовольственные товары было израсходовано 99,1 млрд рублей, что на 27,1% меньше, чем в октябре 2021 года. Такая же динамика наблюдалась в сентябре.

    Оборот общественного питания в октябре достиг 13,9 млрд рублей, что на 8,6% больше аналогичного периода 2021 года. В январе–октябре 2022 года в ресторанах, барах и кафе петербуржцы и гости города оставили 123 млрд рублей, что на 5,6% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

    Ранее участники ресторанного рынка сообщили о резком падении выручки на фоне частичной мобилизации. Сравнение с 2021 годом, по их словам, некорректно из-за эффекта низкой базы: в тот момент шел подъем заболеваемости COVID-19 и начали усиливаться ограничения.

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