РЖД запустит более тысячи дополнительных рейсов на Новый год и зафиксирует цены на «Сапсан»

РЖД запустит более 1,3 тысячи дополнительных рейсов на новогодние праздники, чтобы удовлетворить растущий спрос на железнодорожные перевозки в этот период. Также будут заморожены цены на «Сапсан». Об этом 8 декабря сообщил замглавы РЖД Иван Колесников.

Дополнительные рейсы будут курсировать с 22 декабря по 8 января по наиболее востребованным маршрутам, в том числе:

из Москвы в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань и Адлер;

из Ростова-на-Дону в Кисловодск, Адлер и другие города;