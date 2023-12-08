РЖД запустит более тысячи дополнительных рейсов на Новый год и зафиксирует цены на «Сапсан»

РЖД запустит более 1,3 тысячи дополнительных рейсов на новогодние праздники, чтобы удовлетворить растущий спрос на железнодорожные перевозки в этот период. Также будут заморожены цены на «Сапсан». Об этом 8 декабря сообщил замглавы РЖД Иван Колесников.
Дополнительные рейсы будут курсировать с 22 декабря по 8 января по наиболее востребованным маршрутам, в том числе:
- из Москвы в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань и Адлер;
- из Ростова-на-Дону в Кисловодск, Адлер и другие города;
- из Санкт-Петербурга в Белгород, Москву, Сортавалу, Адлер.
В эти даты «Российские железные дороги» планируют перевезти более 5,3 миллиона пассажиров, что на 8,2% больше, чем в прошлом году.
Колесников рассказал, что пиковые даты на новогодние праздники — 29 декабря 2023 года и 8 января 2024 года (в обратном направлении).
Кроме того, РЖД заморозили цены на новогодние рейсы высокоскоростного поезда «Сапсан».
Билеты в экономический класс на поезда, отправляющиеся после семи часов вечера 31 декабря и до 11 утра 1 января, будут стоить от 2 тысяч рублей. Поездка в базовом классе обойдётся ещё дешевле — от 1 830 рублей. Как отметил Колесников, цена зависит только от категории места, а не от спроса и даты покупки.