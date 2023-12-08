Ожоги снаружи и внутри. Двух малышей с юга Петербурга увезли в больницу после взаимодействия с кипятком

Петербургские врачи спасают двух малышей, которых привезли с ожогами, за сутки.



Мальчика, которому через неделю исполнится два года, госпитализировали накануне около полудня из квартиры на Киевской улице. По предварительной информации, у ребенка ожоги по всему телу. Он опрокинул на себя ингалятор, в котором была горячая лечебная смесь. Его состояние оценивается как тяжелое.



Семья у пострадавшего полная и благополучная.



Его ровесницу привезли в детскую больницу № 5 около шести вечера из квартиры в Шушарах. У малышки медики зафиксировали ожог рта и глотки. Её сразу же поместили в реанимацию. По предварительной информации, ребенок выпил кипяток из кружки.

