Ожоги снаружи и внутри. Двух малышей с юга Петербурга увезли в больницу после взаимодействия с кипятком

Петербургские врачи спасают двух малышей, которых привезли с ожогами, за сутки.
Мальчика, которому через неделю исполнится два года, госпитализировали накануне около полудня из квартиры на Киевской улице. По предварительной информации, у ребенка ожоги по всему телу. Он опрокинул на себя ингалятор, в котором была горячая лечебная смесь. Его состояние оценивается как тяжелое.
Семья у пострадавшего полная и благополучная.
Его ровесницу привезли в детскую больницу № 5 около шести вечера из квартиры в Шушарах. У малышки медики зафиксировали ожог рта и глотки. Её сразу же поместили в реанимацию. По предварительной информации, ребенок выпил кипяток из кружки.
Девочку воспитывает мать, но на учетах в ОДН семья не состоит.
Проводится проверка.