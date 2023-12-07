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    Петербург стал столицей моды. Это скоро пройдет

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    5 комментариев

    Первый День российской моды Concept Fashion Day стартовал в Петербурге. Об этом сообщает правительство города в четверг, 7 декабря.

    Мероприятие организовали для поддержки молодых дизайнеров и отечественных производителей одежды. Инициатором выступил ретейлер Concept Group. На Дне российской моды свои работы представляют молодые дизайнеры в дизайн-пространстве RASKROI.

    По данным Смольного, компания Concept Group создала в Петербурге более 500 рабочих мест для дизайнеров и производителей одежды. Кроме того, компании могут бесплатно представлять свою продукцию в трех крупных торговых комплексах. Город оплачивает дизайнерам аренду помещений, предоставляет льготные займы на открытие магазинов и приобретение оборудования.

    Сейчас в Петербурге работает около трех тысяч предприятий легкой промышленности. За 10 месяцев они более чем на треть увеличили выпуск одежды и почти наполовину — производство текстильных изделий.

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    Комментарии 5

    Гость07 Дек 2023 в 14:50
    Это уже прошло!
    +0−0
    Гость07 Дек 2023 в 14:44
    LVMH в курсе?
    +0−0
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