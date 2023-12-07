Петербург стал столицей моды. Это скоро пройдет

Первый День российской моды Concept Fashion Day стартовал в Петербурге. Об этом сообщает правительство города в четверг, 7 декабря.



Мероприятие организовали для поддержки молодых дизайнеров и отечественных производителей одежды. Инициатором выступил ретейлер Concept Group. На Дне российской моды свои работы представляют молодые дизайнеры в дизайн-пространстве RASKROI.

По данным Смольного, компания Concept Group создала в Петербурге более 500 рабочих мест для дизайнеров и производителей одежды. Кроме того, компании могут бесплатно представлять свою продукцию в трех крупных торговых комплексах. Город оплачивает дизайнерам аренду помещений, предоставляет льготные займы на открытие магазинов и приобретение оборудования.