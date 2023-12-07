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    Клыки кашалота и бивни мамонта «по просьбе друга» пытался вывезти из России гражданин Китая

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    Фото: ФТС России
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    Содержимое багажа гражданина КНР, который возвращался из России на родину, привлекло внимание сотрудников Уссурийской таможни в Приморском крае. Оказалось, что мужчина пытался провезти клыки животных, бивни мамонта и янтарь.

    Во время сканирования багажа иностранца в пункте пропуска Пограничный Приморского края таможенники обратили внимание на мелкие предметы, похожие на клыки животных, сообщает 7 декабря пресс-служба ФТС России. На вопрос о запрещенных к вывозу предметах хозяин чемодана ответил, что декларировать ему нечего. Однако при досмотре в багаже мужчины среди личных вещей обнаружили 17 клыков волка и кашалота, 29 распиленных фрагментов бивня мамонта и несколько изделий из янтаря.

    Волк и кашалот относятся к видам, торговля которыми регулируется Конвенцией СИТЕС — соглашением о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Для вывоза их дериватов физлица должны получить специальное разрешение Росприроднадзора. Как и для вывоза останков мамонтов, которые относятся к предметам палеонтологии.

    Гражданин КНР пояснил, что найденные предметы не его, и через границу он их везет по просьбе друга. Таможенники возбудили административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Это нарушение наказывается штрафом до двукратного размера стоимости товара, а сам товар конфискуют. Найденные предметы изъяли и отправили на экспертизу, по результатам которой нарушителя могут привлечь по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).

    Фото: ФТС России

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