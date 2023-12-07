Тело девятиклассника нашли в квартире в Колпино. Возбуждено дело

СК Колпинского района возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» после обнаружения тела 15-летнего мальчика в квартире.



В полицию накануне около трех дня из квартиры на бульваре Трудящихся в истерике звонила мать школьника, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 декабря. Приехавшая вместе с полицией скорая констатировала смерть девятиклассника.



Следственно-оперативная группа увезла из квартиры простыню.



Семья у ребенка полная и на учетах не состоит.



По предварительной информации, родителям погибшего пришлось дважды звонить в полицию, так как до самой полуночи тело ребенка не увозили в морг для осмотра.

