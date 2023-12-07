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    Тело девятиклассника нашли в квартире в Колпино. Возбуждено дело

    2024
    4 комментария

    СК Колпинского района возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» после обнаружения тела 15-летнего мальчика в квартире.

    В полицию накануне около трех дня из квартиры на бульваре Трудящихся в истерике звонила мать школьника, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 декабря. Приехавшая вместе с полицией скорая констатировала смерть девятиклассника.

    Следственно-оперативная группа увезла из квартиры простыню.

    Семья у ребенка полная и на учетах не состоит.

    По предварительной информации, родителям погибшего пришлось дважды звонить в полицию, так как до самой полуночи тело ребенка не увозили в морг для осмотра.

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    СамоубийствоДоведение до самоубийства
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