Сбер вложит 450 млрд рублей в IT и нейросети. Крупнейший банк страны рассказал, какими будут следующие три года для всех нас

Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Сбер 6 декабря провел «День инвестора», на котором представил стратегию развития до 2026 года и задал вектор всему рынку. В ближайшие три года банк собирается стать одним из лидеров IT-рынка, предоставляя клиентам решения более высокого уровня, чем был у покинувших Россию поставщиков. В направление планируют инвестировать 450 млрд рублей, но они с лихвой окупятся, уверен топ-менеджмент. Что до рядовых граждан, в ближайшем будущем они смогут пользоваться всеми возможностями искусственного интеллекта без каких-либо специальных знаний и умений, уверяют в банке. «Фонтанка» собрала воедино образ будущего от самого высокотехнологичного банка страны, за которым последуют остальные.



Прошлый раз Сбер презентовал долгосрочную стратегию в 2021 году. Тогда все крутилось вокруг развития экосистемы, включающей в себя множество сервисов. Выступавшие в кадре спикеры были одеты по-разному, как бы соответствуя своим направлениям: основная масса выдерживала деловой стиль в пиджаках, а вот отвечавший в том числе за развитие интегрированной экосистемы Лев Хасис (ушел с должности зампреда Сбербанка 22 февраля 2022 года и, по сведениям СМИ, уехал из страны) выглядел «спортивно» и вещал в толстовке. Для сегодняшней презентации был выбран еще более неформальный стиль — топы все как один вышли презентовать стратегию в белых базовых футболках, поло и джинсах. Только Герман Греф, как руководитель и лидер команды, поверх футболки надел костюм.



Во вступительной части председатель правления банка обозначил, что приоритетом для Сбера на следующие три года станет развитие искусственного интеллекта нового поколения.

«Наша задача — сделать так, чтобы люди, не имея особых навыков в понимании всей сложности работы нейросети, могли очень просто начать пользоваться самыми сложными системами ИИ. Если вы инженер, то ИИ предложит вам конструкцию двигателя. Если вы биоинженер, он предложит новую форму лекарственного препарата», — заявил Греф.

Если фокусом стратегии до 2023 года была клиентоцентричность, теперь Сбер сменил курс на человекоцентричность. С помощью ИИ будет в автоматическом режиме приниматься большинство решений, в том числе связанных с удовлетворением нужд людей, а банк обеспечит прибыль, в которой заинтересованы акционеры и клиенты.



«В ходе новой стратегии мы обеспечим рентабельность нашего капитала выше 22%, достаточность капитала Н20.0 выше 13% и высокий уровень выплаты дивидендов — до 50%, а также рост эффективности услуг и экосистемы», — добавил Греф.

Новую стратегию глава Сбера сократил до трех основных принципов: технологии, технологическая трансформация и культура. Их частично раскрыл первый зампред правления Кирилл Царев. Он анонсировал запуск технологии персонального финансового менеджера. Раньше такая услуга предоставлялась только премиум-клиентам, и оказывал ее отдельно приставленный человек. Теперь эти функции возьмет на себя искусственный интеллект, возможности которого будут доступны каждому клиенту. Сервис начнут тестировать в этом году, широко внедрять планируют в 2024-м.



Под «культурой» подразумевается культура неравнодушия внутри команды, которую Сбер планирует построить. В качестве примера успешного кейса Царев привел совместный проект банка с поисковым отрядом «Лиза Алерт». Если человек потерялся, он может обратиться в офис Сбера, где ему помогут «найтись». Так помощь получили более 700 человек.

Клиентская база банка среди физических лиц увеличилась на 10 миллионов человек, до 108 миллионов, что составляет 70% населения страны, отметил спикер. Доля Сбера в потребительском кредитовании выросла до 38,6%. У банка появился продукт «кредит до зарплаты», которым воспользовались уже 1,7 млн человек.



О результатах в корпоративном секторе в большей степени говорил зампред правления Александр Ведяхин. Он сообщил, что количество корпоративных клиентов банка составило 3 201 085. С 2020 года кредитная организация выдала 500 тысяч льготных кредитов бизнесу на общую сумму 10 трлн рублей. За счет выданных застройщикам займов могут приобрести себе новые квартиры около 1 млн российских семей.



По словам топ-менеджера, каждый час финансирование в банке получают 100 предпринимателей, а оформление онлайн-кредита для корпоративных клиентов занимает 7 минут. Объем выдач таких «семиминутных» кредитов составил уже 4 трлн рублей. Сбер планирует выдавать 90% всех кредитов за 7 минут и сократить срок выдачи инвестиционных кредитов до одного дня.



Сеть отделений банка сейчас насчитывает 12 тыс. офисов, через которые ежемесячно проходят более 15 млн физлиц и 100 тысяч юрлиц. Поскольку большинство услуг оказываются онлайн, в том числе с помощью ИИ, сотрудников в отделения Сбер будет ориентировать на более комплексное решение проблем клиентов. «Мы хотим человеческого общения», — процитировал Ведяхин запрос, с которым люди идут в отделения.

Выступление старшего вице-президента и технического директора Сбербанка Андрея Белевцева, который также руководит блоком «Технологии», было посвящено технологической трансформации банка. Он начал издалека, отметив, что нейросеть GigaChat от Сбера сейчас активно используют более 1,5 миллиона человек и две тысячи компаний. Модель, по его словам, безопасна, так как Сбер ее полностью контролирует. Пользоваться ею может любой человек, для этого не нужно иметь специальных знаний в области работы с ИИ. В качестве примера Белевцев продемонстрировал, как нейросеть проанализировала квартальную отчетность Сбера. У человека на такое уходит много времени, ИИ справился за секунды и был готов ответить на дополнительные вопросы, дать пояснения или сгенерировать новый текст на основе прочитанного.



Реализуя стратегию до 2023 года, Сбер создал «интегрированную санкционно независимую платформенную инфраструктуру». Теперь он видит, что такие же вызовы встали перед его клиентами, и предлагает им линейку своих технологических продуктов. При этом каждое из своих решений банк пробует на себе.

«К 2026 году мы ставим перед собой цель стать одним из лидеров IT-рынка, предлагая решения, превосходящие по своим параметрам предложения ушедших с рынка поставщиков», — заявил Белевцев.



О том, что IT как бизнес на трехлетнем горизонте станет одним из важных и главных драйверов роста, сообщил и вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов. По его оценке, рынок IT-решений для корпоративных клиентов за три года вырастет на 30%, до 1,7 трлн рублей. «Наши доходы по этому направлению в следующие три года вырастут как минимум в четыре раза», — отметил он.



До 2026 года Сбер инвестирует в IT 450 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем раньше, но эти вложения окупятся «с огромной скоростью», уверены в банке. Например, только за подходящую к концу трехлетку, с 2021-го по 2023 год, прибыль организации от искусственного интеллекта составит 800 млрд рублей.

В следующие три года банк ожидает, что рост ВВП составит в среднем 1,3%, инфляция придет к таргету ЦБ в 4% в 2025 году, ключевая ставка на тот же год снизится до 8%. Несмотря на снижение темпов роста экономики, Сбер прогнозирует уровень риска на уровне 100–110 базисных пунктов, что соответствует лучшим значениям текущего года. Скворцов пояснил, что банк эффективно справляется с рисками. Например, рост его процентных доходов (а на чистый процентный доход приходится 80% доходов Сбера) связан с управлением процентными рисками. Что до валютных рисков, с которыми столкнулись банки в 2022 году, Сбер снизил долю кредитов юрлиц в недружественных валютах в четыре раза, и сейчас она составляет 6%.



Скворцов затронул тему зависимости результатов банковского сектора от курса валют. «У нас за 10 месяцев финансовый результат от переоценки ОВП (открытой валютной позиции. — Прим. ред.) составил два миллиарда рублей. Вдумайтесь, с учетом нашей прибыли, наших активов в 45 триллионов, это абсолютно незначительная величина», — сказал он.

В ходе ответов на вопросы инвесторов после конференции тему продолжил Греф.

«2,9 триллиона — прибыль банковской системы, и все говорят, как много зарабатывают банки. Если мы сейчас обобщим отраслевую прибыль нефтяного или нефтегазового сектора, сектора производителей химических удобрений, металлургов или других больших секторов экономики, вы удивитесь, какие появятся цифры! <...> Маржинальность таких секторов, как нефтянка, металлургия, значительно выше, чем маржинальность банковского сектора», — подчеркнул он.



Глава Сбербанка не смог назвать 2023 год сильно успешным для российского банковского сектора, но вот для его банка — пожалуй, что так. «Мы заработали исторически самый высокий показатель прибыли уже по истечении 10 месяцев. Очевидно, по истечении года это будет самый успешный год с точки зрения объема прибыли и по другим показателям», — отметил Греф.



Также выяснилось, что дивидендную политику банк существенно менять не стал. На выплаты инвесторов будут направлять все те же 50% чистой прибыли. Как отмечали СМИ, на этом моменте акции Сбера, которые и без того ползли вниз, резко просели на 2%. «В соцсетях стали шутить, что мероприятие из Дня действительно стало Дном инвестора», — писал телеграм-канал «РИА Новости: экономика».

Но преданный инвестор из зала, получивший возможность высказаться к концу конференции, призвал Грефа и его команду не обращать внимание на кривотолки.



«На рынке сегодня, я посмотрел, комментарии по акциям идут — это [говорят] люди, далекие от жизни, от судьбы. Со Сбербанком надо дружить, надо работать. Я пообщался с некоторыми коллегами, которые говорят: «Топ-10…» Нет никакого топ-10, господа инвесторы, на рынке. Есть топ-1», — заявил мужчина, который, впрочем, сразу оговорился, что хочет благодарить, а не вопросы задавать.

Торги на Московской бирже 6 декабря обыкновенные акции Сбера закончили на уровне 269,2 рубля за штуку, что на 3,7% ниже уровня завершения предыдущей торговой сессии.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

