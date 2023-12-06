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    Погоня от «Победы». В Подпорожье полиция со стрельбой задерживала пьяного за рулем старого «Сааба»

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    Сотрудники полиции с погоней задержали пьяного водителя в Подпорожье, сообщает 6 декабря ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    Около полуночи на мосту «Победа» наряд ГИБДД попытался остановить для проверки документов автомобиль «Сааб 9–5». Водитель нажал на газ и попытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Через пять минут преследования инспекторами было принято решение стрелять.

    В итоге нарушитель был остановлен. Им оказался 37-летний безработный местный житель. Как сообщают в полиции, он был пьян.

    В результате применения табельного оружия пострадавших нет, отмечено в сообщении пресс-службы регионального ГУ МВД.

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