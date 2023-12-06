СПБ Биржа обменяет замороженные активы российских инвесторов на средства иностранцев

СПБ Биржа начала готовиться к обмену заблокированных активов российских инвесторов в соответствии с указом президента РФ № 844, согласно которому нерезиденты могут выкупать такие бумаги у россиян с помощью средств на счетах типа С. Соответствующие сообщения площадка разослала профессиональным участникам рынка ценных бумаг, выяснил РБК.
Как сообщает издание 6 декабря со ссылкой на клиентскую рассылку компании «Цифра брокер», СПБ Биржа направила профучастникам уведомление о подготовке к обмену.
«Уведомляем вас о том, что в связи с вступлением в силу указа президента Российской Федерации № 844 от 08.11.2023 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» (далее — указ) «СПБ Клирингом» принято решение о снятии с 01.12.2023 ограничений на перевод ценных бумаг между неторговыми разделами», — сообщается в нем. Также в нем уточнялось, что «СПБ Клиринг» возобновил прием и обработку заявок на перевод ценных бумаг.
В пресс-службе СПБ Биржи РБК подтвердили рассылку и уточнили, что у расчетного депозитария площадки, СПБ Банка, есть два вида неторговых раздела счетов. Перевод иностранных ценных бумаг восстановлен как раз между ними. В разделах первого вида содержатся бумаги, которые были заблокированы в 2022 году, и в их цепочке хранения присутствует как подсанкционный Национальный расчетный депозитарий, так и вышестоящие иностранные депозитарии Euroclear и Clearstream. В разделах второго вида находятся бумаги, переведенные туда после санкций, введенных против СПБ Биржи 2 ноября 2023 года. В их цепочке хранения только иностранные депозитарии, кроме Euroclear и Clearstream.
Президент Владимир Путин подписал указ № 844 8 ноября. Документ предусматривает возможность обмена заблокированных из-за санкций активов российских инвесторов на средства инвесторов-нерезидентов со счетов типа С. Совокупная стоимость ценных бумаг, которые можно таким образом обменять на деньги, не должна превышать 100 тыс. рублей. Обмен происходит добровольно и, как отмечали опрошенные изданием эксперты, коснется всех замороженных активов российских частных инвесторов.
Механизм обмена разрабатывали правительство и ЦБ РФ. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что в первую очередь меры должны быть направлены на решение проблем массовых инвесторов, у которых заблокированы активы на сумму до 100 тыс. рублей. На первом этапе обменять планируют бумаги на общую сумму 100 млрд рублей.