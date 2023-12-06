СПБ Биржа обменяет замороженные активы российских инвесторов на средства иностранцев

СПБ Биржа начала готовиться к обмену заблокированных активов российских инвесторов в соответствии с указом президента РФ № 844, согласно которому нерезиденты могут выкупать такие бумаги у россиян с помощью средств на счетах типа С. Соответствующие сообщения площадка разослала профессиональным участникам рынка ценных бумаг, выяснил РБК.



Как сообщает издание 6 декабря со ссылкой на клиентскую рассылку компании «Цифра брокер», СПБ Биржа направила профучастникам уведомление о подготовке к обмену.

«Уведомляем вас о том, что в связи с вступлением в силу указа президента Российской Федерации № 844 от 08.11.2023 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» (далее — указ) «СПБ Клирингом» принято решение о снятии с 01.12.2023 ограничений на перевод ценных бумаг между неторговыми разделами», — сообщается в нем. Также в нем уточнялось, что «СПБ Клиринг» возобновил прием и обработку заявок на перевод ценных бумаг.