Путин оказался в «кабинете Сталина» и послушал про ядерные бомбы

Президент России Владимир Путин на выставке «Россия» на ВДНХ, где сейчас проходит форум «Мы вместе», посетил экскурсию про ядерное оружие. Одна из локаций — условный кабинет Иосифа Сталина, в котором рассказывается об американской атаке на японские города Хиросима и Нагасаки. Фрагмент публикует telegram-канал RIA Kremlin pool.

«А здесь у нас, ну... что-то вроде кабинета Сталина, и здесь мы начинаем рассказ о послевоенном лете 1945 года. 24 июня. Идет парад на Красной площади в Москве. <...> А в это время на другом конце земли шли последние работы по производству первых атомных бомб. И вот их сразу пустили в дело, недолго задумываясь, 6–9 августа. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки», — рассказал и показал Владимиру Путину экскурсовод.

Также Путину рассказали о расспросах физика-ядерщика Роберта Оппенгеймера по поводу создания ядерной бомбы в Советском Союзе, на что он якобы ответил: «Я не могу сказать».

После этого Владимиру Путину показали ту самую «кнопку». Взглянув на нее, президент не стал ничего нажимать.