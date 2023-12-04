    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как -9

    1 м/с, зап

    760мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd89.76eur97.91

    Путин оказался в «кабинете Сталина» и послушал про ядерные бомбы

    1396
    23 комментария

    Президент России Владимир Путин на выставке «Россия» на ВДНХ, где сейчас проходит форум «Мы вместе», посетил экскурсию про ядерное оружие. Одна из локаций — условный кабинет Иосифа Сталина, в котором рассказывается об американской атаке на японские города Хиросима и Нагасаки. Фрагмент публикует telegram-канал RIA Kremlin pool.

    «А здесь у нас, ну... что-то вроде кабинета Сталина, и здесь мы начинаем рассказ о послевоенном лете 1945 года. 24 июня. Идет парад на Красной площади в Москве. <...> А в это время на другом конце земли шли последние работы по производству первых атомных бомб. И вот их сразу пустили в дело, недолго задумываясь, 6–9 августа. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки», — рассказал и показал Владимиру Путину экскурсовод.

    Также Путину рассказали о расспросах физика-ядерщика Роберта Оппенгеймера по поводу создания ядерной бомбы в Советском Союзе, на что он якобы ответил: «Я не могу сказать».

    После этого Владимиру Путину показали ту самую «кнопку». Взглянув на нее, президент не стал ничего нажимать.

    Выставка «Россия» открылась на ВДНХ в октябре 2023 года и продлится до апреля 2024 года. В ней принимают участие все 89 регионов России и отдельные организации. С 4 по 7 декабря здесь проходит форум «Мы вместе», в котором заявлено 10 тысяч участников из 95 стран мира.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    БомбаОппенгеймерПутинВДНХ
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 23

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close