Опасные «украшения» на домах Петербурга. На Большом Сампсониевском выросла трехэтажная сосулька

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Зима требует от петербуржцев особой внимательности: после обильных снегопадов на домах повисли уже не снежные шапки, а ледяная бахрома. Местами сосульки доросли уже до жутковатых размеров. Фотографиями ледяных «украшений» на городских зданиях поделились читатели «Фонтанки». Самыми впечатляющими размерами может похвастать ледяной нарост на доме 30 по Большому Сампсониевскому проспекту — он вырос длиной аж в три этажа. Судя по фото, впрочем, эта сосулька спускается по стене здания, так что большой опасности для прохожих не представляет.

Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





В отличие, например, от сосульки на доме 34 по Гранитной улице. Она свисает с карниза крыши на расстоянии балкона и в длину явно выросла на пару метров.

Фото: читательница «Фонтанки» Лариса Поделиться Поделиться





Впечатляет размерами и ледяной нарост на водосточной трубе дома 24 по улице Жуковского. В длину он вырос на два этажа и располагается на верху шестиэтажного дома.

Фото: читательница «Фонтанки» Галина Поделиться Поделиться





Острой ледяной «бородой» обзавелись крыши и балконы на Миргородской улице, 10 и Литейном проспекте, 46.

Фото: читательница «Фонтанки» Галина Фото: читательница «Фонтанки» Галина Поделиться Поделиться





читательница «Фонтанки» Галина

На доме 26а по улице Профессора Попова сосульки не столько большие, сколько завораживающие, отмечает читатель Павел. Смотрится на фоне больших окон и стен из темно-красного кирпича и правда сказочно.

Фото: читатель «Фонтанки» Павел Поделиться Поделиться





Красивое зрелище являют собой и сосульки на доме 41 по Галерной улице, но только пока не выходишь из дома. Снаружи от «украшений» таких размеров на крыше скорее жутко.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







После первого настоящего снегопада этого зимнего сезона года стало известно, что в штатах управляющих компаний числятся около 550 кровельщиков, еще около 2 тысяч они могут привлечь по договорам подряда. Всего в Петербурге около 13 тысяч скатных крыш, которые нуждаются в очистке. История борьбы с сосулями в городе насчитывает много лет, заявлений и предложений различной степени реалистичности. Речь не только о вошедших в фольклор лазерах или нанотрубках, о которых говорил бывший глава Роснано Анатолий Чубайс. Повсеместно применяют технологию холодного чердака, которая должна уберегать металлические кровли от нагревания и соответственно — от таяния снега. Одновременно на других адресах пытались внедрять так называемый нагревающий кабель, иногда — как на Пестеля — уводя при этом растаявший снег напрямую в канализацию. Недавно глава фонда капремонта рассказал «Фонтанке», что греющий кабель временно убрали из базового списка работ, так как зачастую жилищники его просто отключают после установки. Сейчас работают над теплоизоляцией кровель путем их обшивки изнутри специальными материалами.