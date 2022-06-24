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    Улицу Пестеля защищают от ледяных луж на тротуарах. Фото

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    1 комментарий

    На улице Пестеля в Петербурге стартовал пилотный проект по подключению «греющего кабеля» к ливневой канализации. Благодаря этому будет предотвращаться образование наледи. Об этом сообщает 24 июня пресс-служба Смольного.

    Кабель планируется протягивать через водосточные трубы к ливневой канализации. Планируется распространить эту практику на весь город, если система покажет свою эффективность.

    Улица Пестеля, 25А
    Улица Пестеля, 25АФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    В Жилищном комитете подтвердили, что у дома № 25А по улице Пестеля в настоящее время как раз ведутся работы в рамках пилотного проекта. Кроме установки греющего кабеля сами водостоки уводят под землю. Таким образом, это предотвратит образование на пешеходной части ледяного катка в зимнее время.

    Систему «Греющий кабель» в Петербурге начали применять с 2019 года для крыш многоквартирных жилых домов и домов с кровлями сложной конфигурации, чтобы на крышах образовывалось меньше наледи и меньше скапливалось осадков. Соответственно, объем работ по очистке таких кровель также уменьшается.

    Улица Пестеля, 25А
    Улица Пестеля, 25АФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии (1)

    Дежурный по объединению
    А що там с распространенной, в случае эффективного результата, задувания всех чердаков города напыляемой теплоизоляцией, а которой так долго говорили большевики?
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