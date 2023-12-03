Ее звали Опасность. Как выглядят самые впечатляющие сосульки Петербурга по версии читателей «Фонтанки»

Борода, бивень и фонтан. Петербуржцы прислали в редакцию «Фонтанки» фото сосулек, которые леденят их души в первые дни зимы.

На Белинского, 6 из стока под самой крышей торчит белоснежная борода. Если отвалится, случайным прохожим лучше успеть увернуться. Гребенка из сосулек поменьше рядом с бородой кажется совсем несерьезной, но любая из этих «малышек» — реальная опасность для тех, кто внизу.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





На площади Мужества козырек продуктового супермаркета изрыгает целый ледяной фонтан. Можно делать ставки, сколько дней ему понадобится, чтобы вырасти еще немного и упереться в землю.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





На Вознесенском густые гирлянды из сосулек взирают на прохожих с высоты птичьего полета. Так и хочется сказать им: держитесь, ледышки! Падать вам очень, очень высоко.

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





На Большой Морской, 58 на закрытом лесами фасаде ДК Связи со стороны набережной Мойки вырос настоящий мамонтовый бивень из льда. Читатель «Фонтанки» Макс, прежде чем отправить бивень на конкурс, попытался бороться с ним законными методами. «Отсутствуют ограждения, даже после двух обращений в 004 вчера и сегодня, — сообщил Макс. — Дважды заявки приняты диспетчером как аварийные и переданы в ГУЖА и администрацию района».

Фото: читатель «Фонтанки» Макс Поделиться Поделиться





На Литейном надо ходить и оглядываться. Особенно у дома 46 . «Леденящие душу сосульки, сразу комбо 3 в 1», — предупреждает читательница Анна.

Фото: читательница «Фонтанки» Анна Поделиться Поделиться





Еще один впечатляющий ледяной фонтан свисает с дома 7 по улице Короленко. Судя по фото читательницы Натальи, внизу на тротуаре установлено ограждение. Но хватит ли такому внушительному снаряду столь скромной площади для разлета осколков — вот в чем вопрос.

Фото: читательница «Фонтанки» Наталья Поделиться Поделиться





Еще один читатель прислал на конкурс сосулек еще один «мамонтовый бивень» с того же адреса — Короленко, дом 7 . Бивень мимикрирует под водосточную трубу, ограждения под ним не видно. Вероятно, не дорос еще до таких почестей.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Но не все сосульки одинаково опасны. Есть и просто приятные на вид. «Самые красивые сосульки — в Комарово», — уверен читатель Максим. Кажется, наблюдать их при разном освещении — и правда чисто эстетическое удовольствие без щекотки нервов: сосульки расположились на перекрытиях водонапорной башни вдали от центра города и за высоким забором.

Фото: читатель «Фонтанки» Максим Фото: читатель «Фонтанки» Максим Фото: читатель «Фонтанки» Максим Фото: читатель «Фонтанки» Максим Поделиться Поделиться





Сосульки вместе с читателями рассматривала Венера Галеева.

«Фонтанка.ру»