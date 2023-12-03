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    Ее звали Опасность. Как выглядят самые впечатляющие сосульки Петербурга по версии читателей «Фонтанки»

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    Борода, бивень и фонтан. Петербуржцы прислали в редакцию «Фонтанки» фото сосулек, которые леденят их души в первые дни зимы.

    На Белинского, 6 из стока под самой крышей торчит белоснежная борода. Если отвалится, случайным прохожим лучше успеть увернуться. Гребенка из сосулек поменьше рядом с бородой кажется совсем несерьезной, но любая из этих «малышек» — реальная опасность для тех, кто внизу.

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    На площади Мужества козырек продуктового супермаркета изрыгает целый ледяной фонтан. Можно делать ставки, сколько дней ему понадобится, чтобы вырасти еще немного и упереться в землю.

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    На Вознесенском густые гирлянды из сосулек взирают на прохожих с высоты птичьего полета. Так и хочется сказать им: держитесь, ледышки! Падать вам очень, очень высоко.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    На Большой Морской, 58 на закрытом лесами фасаде ДК Связи со стороны набережной Мойки вырос настоящий мамонтовый бивень из льда. Читатель «Фонтанки» Макс, прежде чем отправить бивень на конкурс, попытался бороться с ним законными методами. «Отсутствуют ограждения, даже после двух обращений в 004 вчера и сегодня, — сообщил Макс. — Дважды заявки приняты диспетчером как аварийные и переданы в ГУЖА и администрацию района».

    Фото: читатель «Фонтанки» Макс
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    На Литейном надо ходить и оглядываться. Особенно у дома 46. «Леденящие душу сосульки, сразу комбо 3 в 1», — предупреждает читательница Анна.

    Фото: читательница «Фонтанки» Анна
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    Еще один впечатляющий ледяной фонтан свисает с дома 7 по улице Короленко. Судя по фото читательницы Натальи, внизу на тротуаре установлено ограждение. Но хватит ли такому внушительному снаряду столь скромной площади для разлета осколков — вот в чем вопрос.

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    Еще один читатель прислал на конкурс сосулек еще один «мамонтовый бивень» с того же адреса — Короленко, дом 7. Бивень мимикрирует под водосточную трубу, ограждения под ним не видно. Вероятно, не дорос еще до таких почестей.

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    Но не все сосульки одинаково опасны. Есть и просто приятные на вид. «Самые красивые сосульки — в Комарово», — уверен читатель Максим. Кажется, наблюдать их при разном освещении — и правда чисто эстетическое удовольствие без щекотки нервов: сосульки расположились на перекрытиях водонапорной башни вдали от центра города и за высоким забором.

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    Сосульки вместе с читателями рассматривала Венера Галеева.

    «Фонтанка.ру»

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки» Макс
    Фото: читательница «Фонтанки» Анна

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