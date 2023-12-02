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    Аномальные холода на пороге — на Северо-Западе будет ниже нормы на 7–14 градусов

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    Аномально холодную температуру в России в ближайшие дни пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По данным метеоролога, которые приводит ТАСС, со 2 по 6 декабря во всех регионах Северо-Западного федерального округа температура будет на 7–14 градусов ниже нормы, а местами — на 15–20 градусов.

    «Это значит, что в большинстве регионов морозы будут достигать 16–23 градуса, а в Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе — 30 градусов», — предупредил он.

    Впрочем, Северо-Западу достанется не так сильно, как, скажем, Красноярскому краю: там уже в ближайшие дни будет минус 35–42 градуса. А в Якутии местами — и до минус 54.

    Ранее «Фонтанке» погоду ниже нормы пообещал Михаил Леус. По его данным, в воскресенье в Петербурге будет без существенных осадков и -6…-8 градусов. А главный синоптик города Александр Колесов, подводя итоги осени, рассказал, что осень 2023 года в Петербурге стала одной из самых дождливых за всю историю инструментальных наблюдений.

    По данным Росгидромета на 18:00 2 декабря, в Петербурге штиль и -5.4 градуса. На 3 декабря обещают облачную погоду с прояснениями, местами небольшой снег.

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