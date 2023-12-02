Отец Шарлота рассказал, зачем певец вернулся в Россию

Певец Шарлот вернулся в Россию из Армении, чтобы покаяться за свои поступки — ему надо дать возможность реабилитироваться. Об этом в субботу, 2 декабря, заявил журналистам его отец Валерий, передает РИА Новости.
«Он приехал из-за границы, чтобы покаяться перед народом … Да за это надо сказать: «Молодец, а теперь давай отрабатывай». Теперь надо, чтобы общество говорило не о том, какой ты плохой, а о том, что человек понял, побывав там, наслушавшись тех, кто не собирается возвращаться, … и вернулся», — сказал отец артиста.
Также мужчина отметил, что сын вернулся в Россию, понимая, что у него могут возникнуть проблемы. Предыдущее поведение певца отец объяснил «моральной слабостью» и выбором неверных авторитетов.
«Он человек морально немножко слабый. Если его кто-то потянул за собой <…> Молодой парень, нигде еще не был, он смотрит на них, они для него авторитет, и нужно было время, чтобы он понял, что ошибался. Не те авторитеты он для себя выбрал», — сказал Валерий.
В субботу, 2 декабря, суд в Самаре арестовал певца Шарлота до 24 января 2024 года по делу о реабилитации нацизма. В ходе заседания музыкант заявил о поддержке спецоперации и прочитал стихи, в которых, как передает КП-Самара, извинился перед русским народом.
На прошлой неделе Ленинский суд Петербурга отправил музыканта в спецприемник на 13 суток. Поводом стало мелкое хулиганство у 77-го отдела полиции. Именно там сотрудник Центра «Э» зарегистрировал рапорт о найденном в интернете ролике, в котором Шарлот сжигает российский паспорт. Туда привезли его после задержания в аэропорту Пулково. Уголовные дела в отношении Шарлота возбудили по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. В основу легли ролики из соцсетей артиста.