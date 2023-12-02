Отец Шарлота рассказал, зачем певец вернулся в Россию

Певец Шарлот вернулся в Россию из Армении, чтобы покаяться за свои поступки — ему надо дать возможность реабилитироваться. Об этом в субботу, 2 декабря, заявил журналистам его отец Валерий, передает РИА Новости.

«Он приехал из-за границы, чтобы покаяться перед народом … Да за это надо сказать: «Молодец, а теперь давай отрабатывай». Теперь надо, чтобы общество говорило не о том, какой ты плохой, а о том, что человек понял, побывав там, наслушавшись тех, кто не собирается возвращаться, … и вернулся», — сказал отец артиста.

Также мужчина отметил, что сын вернулся в Россию, понимая, что у него могут возникнуть проблемы. Предыдущее поведение певца отец объяснил «моральной слабостью» и выбором неверных авторитетов.

